Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil für ein Recht auf Homeoffice stößt innerhalb der Bundesregierung auf Widerstand.

Das Kanzleramt teilte in Berlin mit, man sehe die Vorlage als nicht geeignet für die weitere Abstimmung zwischen den Ministerien an. Zur Begründung wurde auf den Koalitionsvertrag verwiesen, in dem ein solches Vorhaben nicht vereinbart worden sei. Ohne Ressortabstimmung aber kann das Gesetz nicht weiter bearbeitet und schließlich dem Kabinett vorgelegt werden. Ablehnung kam auch aus der Unionsfraktion. Deren Vorsitzender Brinkhaus erklärte nach einer Sitzung, angesichts der fragilen konjunkturellen Lage in der Corona-Pandemie sollte man über die bereits vereinbarten Vorhaben hinaus - Zitat "keine weiteren Ziegelsteine in den Rucksack der Wirtschaft reinlegen." Dagegen teilte das Bundesarbeitsministerium dem Deutschlandfunk mit, im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, mobiles Arbeiten zu fördern und zu erleichtern. Das Thema bleibe auf der Tagesordnung.



Heils Entwurf sieht vor, das Beschäftigte mindestens 24 Tage im Jahr im Homeoffice arbeiten dürfen. Voraussetzung soll sein, dass die Tätigkeit sich dafür eignet und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen.

