Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder beraten seit dem frühen Nachmittag über neue Alltagsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wissenschaftler, Ärzte und Verbände wenden sich gegen einen neuen Teil-Lockdown und verlangen in einem Positionspapier eine neue Strategie gegen das Virus.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte bei der Vorstellung des Papiers, eine pauschale Lockdown-Regelung sei zur Eindämmung der Corona-Pandemie weder zielführend noch umsetzbar. Man könne nicht das ganze Land über Wochen und Monate in eine Art künstliches Koma versetzen.

"Keine Kontaktverfolgung mehr"

Unterzeichnet haben das Positionspapier auch die Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn und Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität Hamburg. Alle drei verlangten, Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht allein aufgrund steigender Infektionszahlen vorzunehmen und nicht länger die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Die rasant gestiegenen Fallzahlen nach dem Sommer und überlastete Gesundheitsämter seien ein Beweis dafür, dass die Kontaktnachverfolgung nicht durchführbar sei.

"AHA-Regeln reichen aus"

Die Unterzeichner des Positionspapiers plädierten außerdem dafür, beim Infektionsschutz eher auf Gebote statt überwiegend auf Verbote zu setzen, um die Bevölkerung zur Mitarbeit anzuhalten. Schmidt-Chanasit betonte, die Schutzregeln mit Abstand, Hygiene, Masken und Corona-Warn-App seien eigentlich ausreichend, wenn sie konsequent umgesetzt würden. Ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens könne dagegen bleibende Schäden für Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft nach sich ziehen.



Bemängelt wird in dem Papier, dass der Schutz der Risikogruppen zu kurz komme. Vorkehrungen und Tests in Pflegeheimen und Kliniken seien nicht systematisch genug, kritisierte der Virologe Streeck. Durch Schnelltests könnten etwa auch künftig Besucher ihre Verwandten in Altenheimen besuchen, so werde eine Isolierung vermieden.

Wichtige Forschungsorganisationen sind für einen Lockdown

Das Plädoyer gegen einen (Teil-)Lockdown teilen nicht alle Ärzte und Wissenschaftler. Die Präsidenten der wichtigsten deutschen Forschungsorganisationen und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatten am Dienstag verlangt, zur Eindämmung der Pandemie möglichst bald drastische Kontaktbeschränkungen zu verhängen.



Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten derzeit in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.