Die Corona-Warn-App des Bundes steht bereit. Sie soll bei der Nachverfolgung und Durchbrechung von Infektionsketten helfen. Die Anwendung braucht eine große Verbreitung, um wirklich nützlich zu sein - Opposition und Verbraucherschützer fordern zudem eine garantierte Freiwilligkeit.

Die Bundesregierung stellt die neue Anwendung heute vor, die in den App-Stores von Google und Apple bereits heruntergeladen werden kann. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur App:

Wie funktioniert die App?

Die Anwendung kann über eine Bluetoothverbindung messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies auch in der App eingegeben, meldet sie anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Dies soll helfen, Infektionsketten schneller zu erkennen.

Die App ist freiwillig - bleibt sie es auch?

Kanzleramtsminister Helge Braun bekräftigte das Versprechen der Bundesregierung, dass die Nutzung der App freiwillig bleibt: "Es gibt keinen Zwang, die App zu installieren. Ein Gesetz, das die Deutschen zum Download der Corona-App zwingt, schließe ich ausdrücklich aus. Wir werden beim freiwilligen Modell bleiben", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal "t-online.de".



Die Verbraucherzentralen pochen darauf, dass die App tatsächlich freiwillig bleibt. So dürfe es nicht sein, dass etwa Arbeitgeber, Restaurants oder Behörden eine Nutzung der App doch einmal als Zutrittsvoraussetzung definierten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Ich bin davon überzeugt, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass niemand benachteiligt werden darf, der die App - aus welchen Gründen auch immer - nicht nutzt."

Was passiert mit den Daten?

Kontaktdaten werden nicht - wie zunächst vorgesehen - zentral gespeichert, sondern nur auf den Smartphones. Dieses Thema war zu Beginn der Diskussion um die Entwicklung einer App einer der größten Streitpunkte. Lediglich epidemiologisch relevante Kontakte der letzten drei Wochen sollen nun anonymisiert ausschließlich auf dem Handy des Benutzers ohne die Erfassung des Bewegungsprofils gespeichert werden. Dabei geht es um eine Nachverfolgung ("Tracing"), nicht um Echtzeit-Daten ("Tracking"). Die Entwicklung der App habe zu lange gedauert, weil sich die Bundesregierung nicht auf eine Richtung festlegen konnte, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin im Deutschlandfunk. Das zeige, dass in Deutschland das schon lange geforderte Digitalministerium dringend notwendig sei.



Kanzleramtschef Braun betonte die Sicherheit des Programms. "Diese App ist so sicher, wie sie nur sein kann", sagte er. Der Quellcode sei offengelegt worden, ein höheres Maß an Transparenz könne man "kaum leisten". Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach versicherte, die Nutzung sei aus Sicht des Datenschutzes unbedenklich: "Es werden nur Zahlencodes ausgetauscht. Von diesen Zahlen aus kann niemand auf die Person schließen. Der gesamte Vorgang ist anonym", sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Welche Schwächen hat die App?

Die App wirkt natürlich nur dann, wenn man möglichst viele Menschen fürs Mitmachen gewinnt. "Sie würde noch besser wirken, wenn man das System grenzüberschreitend in Europa gangbar machen könnte", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, nannte die App einen sinnvollen Baustein im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. "Es ist absolut sinnvoll, die Chancen der Digitalisierung für den Kampf gegen Corona zu nutzen", sagte er der dpa. Die App könne aber auch keine Wunder vollbringen, und sie ersetze natürlich weder Abstands- noch Hygieneregeln.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, besonders Beschäftigte in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen zum Mitmachen zu sensibilisieren.

Welche Kritik gibt es?

Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg von de Partei Die Linke kritisierte eine Ausgrenzung von Menschen, die kein Smartphone hätten oder keines bedienen könnten. Im Deutschlandfunk forderte sie außerdem ein Gesetz zur App, um drei Dinge verbindlich festzuschreiben: eine befristete Laufzeit der App bis die Pandemie endet, die Freiwilligkeit der Nutzung und eine strenge Zweckbindung. Nur das schaffe Vertrauen und eine breite Nutzerschaft, sagte Domscheit-Berg. Die Regierung wies diese Forderungen zurück. In der Datenschutzgrundverordnung sei alles Notwendige geregelt, argumentierte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).



Allerdings hatte auch der EU-Kommissar für Justiz und Verbraucherschutz, Didier Reynders, vor mehreren Wochen eine zeitliche Beschränkung gefordert. Die App dürfte nur während der Gesundheitskrise verwendet werden, sagte Reynders im Europaparlament in Brüssel. Die Anwendungen müssten komplett deaktiviert werden, wenn die Pandemie vorbei sei.

Wer hat die App hergestellt?

Mit der Entwicklung der App betraut waren die Unternehmen Deutsche Telekom und SAP. Die App soll am Vormittag um 10:30 Uhr von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), mehreren Ministern und dem Robert Koch-Institut offiziell vorgestellt werden. Die Entwicklungskosten betragen rund 20 Millionen Euro.

In welchen Ländern gibt es bereits Apps?

Zahlreiche Länder nutzen mit unterschiedlichem Erfolg Apps zur Nachverfolgung von Infektionsketten. In Island nutzen laut "Frankfurter Rundschau" 40 Prozent eine GPS-basierte App. In Italien nutzen demnach zwei Millionen Menschen eine App, die der in Deutschland ähnelt. In Großbritannien kämpft man mit technischen Problemen oder zu geringem Zuspruch der Nutzer. In Australien hat ein Viertel der Menschen dem Bericht zu Folge eine App der Regierung installiert - doch auf diesem Weg sei noch keine Infektion identifiziert worden, die sonst nicht entdeckt worden wäre.



Einige andere Länder setzen zumindest grundsätzlich auf Smartphonetechnik. Südkoreas Behörden greifen auf private Mobilfunk- und Kreditkartendaten der Menschen zu. In China gibt es bereits Überwachungsapps, die den Bürgern in einem Ampelsystem bis zu zwei Wochen Quarantäne anordnen. In Österreich nutzen viele Menschen eine App des Roten Kreuzes.

