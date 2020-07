Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen auch stattfinden. Aber wie und was sind die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Deutsche? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen?

Österreich

Deutsche können ohne Bedenken nach und durch Österreich fahren. Mit einer Ausnahme: Wer aus dem Kreis Gütersloh stammt, muss mit Kontrollen im Grenzraum rechnen und sollte einen negativen Coronatest vorweisen können. In den meisten Urlaubsregionen Österreichs gibt es kaum mehr coronabedingte Beschränkungen, aber auf den Mindestabstand muss geachtet werden - auch beim Baden und Wandern. In einigen Orten Kärntens gilt abends eine Maskenpflicht. Einziges Bundesland mit genereller Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist Oberösterreich. Dort und in Wien gibt es auch die meisten Corona-Fälle. Im ganzen Land gibt es rund aktiv 1000 Erkrankte, Tendenz gleichbleibend.

Italien

Reisende aus Deutschland und dem restlichen Schengenraum müssen in Italien nicht in Quarantäne. Innerhalb des Landes darf man sich ungehindert fortbewegen. Die Infektionszahlen waren zuletzt leicht angestiegen, was neue Unruhe ausgelöst hatte. Allerdings beschränkt sich das auf lokale, kleinere Brandherde. In Geschäften, in Zügen oder in anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden - was teils schwierig umzusetzen ist.

Spanien und die Balearen

Urlauber aus der EU und den Schengenstaaten dürfen wieder unbegrenzt nach Spanien einreisen. Vor Reiseantritt muss ein Online-Formular ausgefüllt werden, in das Name, Reisepassnummer, Flugdaten und eine E-Mail-Adresse einzutragen sind. Dann erhält der Reisende einen QR-Code, der bei der Einreise an der Grenze vorzuweisen ist. Bei der Einreise gibt es eine Sichtkontrolle des Gesundheitszustands, und die Temperatur wird gemessen - sie darf nicht höher als 37,5 Grad Celsius sein. Bei Corona-Verdacht wird der Reisende in ein Krankenhaus eingewiesen.



Im ganzen Land gilt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in öffentlichen geschlossenen Räumen. Wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann, zum Beispiel an vollen Strandpromenaden oder in Fußgängerzonen, muss man auch im Freien eine Maske tragen. Am Strand und am Pool darf man sie aber abnehmen. Strenger ist es bisher nur in Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona. Dort gilt seit Donnerstag im Freien immer Maskenpflicht unabhängig vom Sicherheitsabstand.



Ab dem Wochenende vom 11. Juli wollen auch die Baleareninseln wie Mallorca diese Maskenpflicht einführen. Mit der Vorschrift will die Regierung nach eigenen Angaben klarstellen, dass der zunehmend entspannte Umgang der Menschen mit den Coronavirus-Vorschriften ein großes Risiko darstellt, und reagiert auf Zwischenfälle unter anderem in Parks und in Bars in den vergangenen Tagen - die Polizei musste bei in Parks, am Strand und auf Partys eingreifen.



In Katalonien und Galizien gab es einzelne größere Ausbrüche, dort wurden wieder Quarantänemaßnahmen verhängt.

Portugal

Portugal ist mit vergleichsweise geringen Opferzahlen durch die Krise gekommen. Inzwischen gibt es nur noch sehr wenige Neuinfektionen. Lokal gibt es aber auch hier Hotspots. Seit dem 1. Juli gilt ein zweiwöchiger Lockdown für weite Teile des Großraums Lissabon. Aber das Zentrum der Hauptstadt ist nicht betroffen, das bei Touristen besonders beliebt ist. Insgesamt gelten in Portugal in etwa dieselben Vorschriften wie in Spanien. Bei der Einreise wird die Temperatur gemessen, im Verdachtsfall werden die Reisenden befragt.

Griechenland

Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den meisten EU-Staaten können frei in Griechenland einreisen. Alle müssen sich aber mindestens 48 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Dann wird berechnet, welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Wer positiv getestet wird, muss 14 Tage in eigens eingerichtete Isolier-Unterkünfte in Hotels gehen. Die Kosten übernimmt Griechenland. Das Land hat - verglichen mit anderen Staaten Europas - weiterhin eine sehr niedrige Infektionsrate. Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern. Zudem wird überall geraten, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen zu halten.

Frankreich

Reisende aus Deutschland können ohne Probleme nach Frankreich einreisen. Eine Quarantäne oder spezielle Unterlagen sind nicht notwendig. Im ganzen Land ist die Zahl der Neuinfektionen derzeit konstant. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Läden und andere Einrichtungen entscheiden selbst, ob eine Maske getragen werden muss. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet - Tickets müssen in der Regel vorher online gebucht werden. Die Strände im Land sind wieder geöffnet. Viele Restaurants etwa in Paris haben ihre Terrassen vergrößert, damit die Menschen genug Abstand halten können.

Schweiz

Die Einreise in die Schweiz ist aus allen Schengenstaaten problemlos möglich, außer aus Schweden. Aber wer zwei Wochen zuvor in einem von aktuell 29 als riskant eingestuften Ländern war, muss in Quarantäne. Dazu gehören Schweden, Serbien, die USA, Russland, Israel oder Südafrika. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und Seilbahnen vorgeschrieben, seitdem die Neuinfektionen seit Ende Juni tageweise auf mehr als 100 neue Fälle gestiegen waren. In Hotels, Restaurants oder Museen gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln.

Türkei

Für die Türkei gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 31. August. Das Land hofft, dass diese bald aufgehoben wird. Das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen wird derzeit aber als Corona-Risikogebiet eingestuft. Daher müssen deutsche Türkeiurlauber bei ihrer Rückkehr mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Ausnahmen können gemacht werden, wenn Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.



Bei Reisen in die Türkei wird am Flughafen die Temperatur gemessen, eine Quarantänepflicht gibt es nicht. Bei Symptomen kann ein Corona-Test durchgeführt werden - das türkische Gesundheitsministerium entscheidet dann über das weitere Vorgehen. An den Stränden gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher, in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm für Gastronomen und Hotels entwickelt. Auch deutsche Firmen stellen Inspektoren.

Skandinavien

Nach Schweden gilt aufgrund der hohen Infektionszahlen eine Reisewarnung. Die schwedischen Grenzen sind für EU-Bürger aber offen - die Anreise per Flugzeug, Fähre oder Auto über die Öresundbrücke ist möglich, und auch innerhalb des Landes gibt es keine Beschränkungen. Allerdings ist derzeit damit zu rechnen, dass man sich nach der Rückreise in Quarantäne begeben muss, die nur unter Umständen mit einem negativen Corona-Test umgangen werden kann.



Norwegen erlaubt die Einreise aus dem Schengenraum noch nicht, sie soll aber ab 15. Juli wieder möglich sein, für Menschen aus Ländern, in denen die Coronazahlen niedrig sind. Für Deutschland dürfte dies der Fall sein. Nach Finnland dürfen Deutsche ab 13. Juli wieder einreisen. Entscheidend für die Finnen ist, dass in den entsprechenden Ländern innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner verzeichnet worden sind. Nach Dänemark dürfen Deutsche wieder reisen, wenn sie sechs Nächte bleiben, dort ein Ferienhaus besitzen oder aus Schleswig-Holstein kommen. Die Infektionslage ist auf niedrigem Niveau stabil.



Informationen über Reiseziele finden Sie auch auf dieser Seite der Europäischen Union.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Panikmache

+ Schweinegrippe: Warnung vor neuem Erreger aus China - droht die nächste Pandemie?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.