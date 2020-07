Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen auch stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Deutsche aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen?

Niederlande

Die Einreise in die Niederlande ist grundsätzlich möglich. Flugreisende müssen bereits am Startflughafen ein Formular ausfüllen, das unter anderem mit Covid-19 in Verbindung stehende Symptome abfragt. Wer solche Symptome aufweist, darf den Flug nicht antreten. Urlaubsunterkünfte müssen vorab reserviert werden. In der Öffentlichkeit müssen 1,5 Meter Abstand zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts gehalten werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht. Restaurants und Cafés haben nach wie vor nur ihre Außenbereiche geöffnet und unterliegen strengen Auflagen.

Österreich

Deutsche können uneingeschränkt nach und durch Österreich fahren. Die Grenzkontrollen sind aufgehoben. In den meisten Urlaubsregionen des Landes gibt es kaum mehr coronabedingte Beschränkungen, aber auf den Mindestabstand muss geachtet werden - auch beim Baden und Wandern. In einigen Orten Kärntens gilt abends eine Maskenpflicht. Einziges Bundesland mit genereller Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist Oberösterreich. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich war zuletzt wieder gestiegen.

Italien

Wer von Deutschland nach Italien mit dem Auto reist, fährt unweigerlich durch Österreich oder die Schweiz. Die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sind wieder frei befahrbar. Auch die Grenze zwischen Österreich und Italien ist in beiden Richtungen passierbar. Die Grenze zwischen der Schweiz und Italien ist ebenfalls wieder geöffnet. Reisende aus Deutschland müssen in Italien nicht in Quarantäne. Innerhalb des Landes darf man sich ungehindert fortbewegen - es gelten aber landesweit Abstandsregeln. Beim Betreten von Restaurants und Cafes gilt eine Maskenpflicht. Die Infektionszahlen waren zuletzt leicht angestiegen, was neue Unruhe ausgelöst hatte. Allerdings beschränkt sich das auf lokale, kleinere Gebiete. In Geschäften, in Zügen oder in anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden - was teils schwierig umzusetzen ist.

Balkan

Die Länder der Balkanregion verzeichnen massive Anstiege bei den Corona-Neuinfektionen. So steigen in Kroatien die Infektionszahlen seit Ende Juni kontinuierlich an. Aktuell gehört das Land neben Schweden, Polen, Frankreich und Spanien zu den fünf EU-Staaten mit den meisten neu registrierten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Das Nachbarland Slowenien hat Kroatien von der Liste der sicheren Länder gestrichen. Urlauber aus Deutschland, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten dies beachten. Sie müssen Slowenien von Kroatien kommend innerhalb von zwölf Stunden durchfahren und dürfen nur zum Tanken anhalten.



Österreich hat eine Reisewarnung für den gesamten Westbalkan ausgesprochen und verschärft die Grenzkontrollen. Wer aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien oder Nordmazedonien nach Österreich zurückkehrt, ohne einen negativen Test vorweisen zu können, muss für 14 Tage in Quarantäne. Für Durchfahrten nach Deutschland gilt das aber (bislang) nicht. Eine Quarantäne-Pflicht besteht in Kroatien für Einreisende aus Deutschland nicht - sofern sie nicht von Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Serbien oder Nordmazedonien aus über die Grenze nach Kroatien wollen. Für diesen Fall ist eine zweiwöchige häusliche Selbstisolation Pflicht.

Spanien und die Balearen

Urlauber aus der EU und den Schengenstaaten dürfen wieder unbegrenzt nach Spanien einreisen. Eine Quarantäne-Pflicht gibt es nicht. Vor Reiseantritt muss ein Online-Formular ausgefüllt werden, in das Name, Reisepassnummer, Flugdaten und eine E-Mail-Adresse einzutragen sind. Dann erhält der oder die Reisende einen QR-Code, der bei der Einreise an der Grenze vorzuweisen ist. Dort gibt es eine Sichtkontrolle des Gesundheitszustands, und die Temperatur wird gemessen - sie darf nicht höher als 37,5 Grad Celsius sein. Bei Corona-Verdacht wird man in ein Krankenhaus eingewiesen.



Im ganzen Land gilt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in öffentlichen geschlossenen Räumen. Wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann - zum Beispiel an vollen Strandpromenaden - muss man auch im Freien eine Maske tragen. Am Strand und am Pool darf man sie aber abnehmen. Strenger ist es bisher nur in Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona. Dort gilt im Freien immer eine Maskenpflicht - unabhängig vom Sicherheitsabstand.



Auch die Baleareninseln wie Mallorca haben nun eine Maskenpflicht eingeführt. Mit der Vorschrift will die Regierung nach eigenen Angaben klarstellen, dass der zunehmend entspannte Umgang der Menschen mit den Coronavirus-Vorschriften ein großes Risiko darstellt, und reagiert auf Zwischenfälle in den vergangenen Tagen: Die Polizei musste in Parks, am Strand und auf Partys eingreifen. Der berühmte Ballermann auf Mallorca ist wegen der überbordenden Verstöße gegen die Auflagen komplett geschlossen worden.

Portugal

Portugal ist mit vergleichsweise geringen Opferzahlen durch die Krise gekommen, erlebt aber derzeit eine Zunahme von Neuinfektionen. Schwerpunkt ist der Großraum Lissabon. Momentan gibt es keine bekannten Einreisebeschränkungen für Deutsche, die auf dem Luft- oder Landweg einreisen. Es müssen jedoch persönliche Angaben zum Zielort, Reisegrund und der Erreichbarkeit, auch während des Aufenthalts in Portugal, gemacht werden. Insgesamt gelten in Portugal in etwa dieselben Vorschriften wie in Spanien. Bei der Einreise wird die Temperatur gemessen, im Verdachtsfall werden die Reisenden befragt.

Griechenland

Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den meisten EU-Staaten können frei in Griechenland einreisen. Alle müssen sich aber mindestens 48 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Dann wird berechnet, welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Wer positiv getestet wird, muss 14 Tage in eigens eingerichtete Isolier-Unterkünfte in Hotels. Die Kosten übernimmt Griechenland. Kreuzfahrtschiffe dürfen Griechenland bis mindestens Ende Juli 2020 nicht anlaufen. Die Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern. Zudem wird überall geraten, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen zu halten. Griechenland ist von Coronavirus-Infektionen relativ wenig betroffen.

Frankreich

Reisende aus Deutschland können ohne Probleme nach Frankreich einreisen. Eine Quarantäne oder spezielle Unterlagen sind nicht notwendig. Im ganzen Land ist die Zahl der Neuinfektionen derzeit konstant, nur in der Bretagne stieg der R-Wert zuletzt deutlich an. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Läden und andere Einrichtungen entscheiden selbst, ob eine Maske getragen werden muss. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet - Tickets müssen in der Regel vorab online gebucht werden. Die Strände im Land sind wieder geöffnet. Viele Restaurants etwa in Paris haben ihre Terrassen vergrößert, damit die Menschen genug Abstand halten können.



Wenn die Einhaltung etwa von Abstandsregeln nicht mehr gewährleistet ist oder örtliche Infektionsherde auftauchen sollten, können lokale Behörden ausgewählte Bereiche des öffentlichen Lebens wieder einschränken.

Schweiz

Die Einreise in die Schweiz ist problemlos möglich. Seit 6. Juli 2020 gilt für Reisende aus Risikoländern allerdings grundsätzlich eine 10-tägige Quarantänepflicht: Touristen oder Rückkehrer müssen sich unverzüglich auf direktem Weg für zehn Tage in ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und ihre Einreise innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde melden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und Seilbahnen vorgeschrieben, seitdem die Neuinfektionen seit Ende Juni tageweise auf mehr als 100 neue Fälle gestiegen waren. In Hotels, Restaurants oder Museen gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in der Schweiz war zuletzt wieder gestiegen.

Türkei

Für die Türkei gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 31. August. Das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen wird derzeit aber als Corona-Risikogebiet eingestuft. Daher müssen deutsche Türkeiurlauber bei ihrer Rückkehr mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Ausnahmen können gemacht werden, wenn bei der Einreise nach Deutschland ein negativer Corona-Test vorgelegt wird, der nicht älter als 48 Stunden ist.



Bei Reisen in die Türkei wird am Flughafen die Temperatur gemessen, eine Quarantänepflicht gibt es nicht. Bei Symptomen kann ein Corona-Test durchgeführt werden - das türkische Gesundheitsministerium entscheidet dann über das weitere Vorgehen. An den Stränden gilt ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher, in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt. Die Regierung hat ein Zertifikationsprogramm für Gastronomen und Hotels entwickelt.

Skandinavien

Nach Schweden gilt keine Reisewarnung mehr. Die schwedischen Grenzen sind für Deutsche offen - die Anreise per Flugzeug, Fähre oder Auto über die Öresundbrücke ist möglich, und auch innerhalb des Landes gibt es keine Beschränkungen. Auch die Durchreise ist möglich. Es gibt keine Masken- oder Handschuhpflicht, die Bevölkerung wird jedoch eindringlich um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gebeten. Schweden war von Covid-19 stark betroffen. Nachdem die Zahlen der schwer Erkrankten und Todesfälle deutlich zurückgegangen sind, blieb die Zahl der Neuinfizierten im Juni konstant hoch, sinkt aber seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau.



Seit dem 15. Juli 2020 ist die Einreise aus Deutschland nach Norwegen für alle Zwecke wieder erlaubt. Norwegen war vom Coronavirus weniger betroffen. Regionaler Schwerpunkt war die Region Oslo. Nach Finnland dürfen Deutsche seit dem 13. Juli wieder einreisen. Entscheidend für die Finnen ist, dass in den entsprechenden Ländern innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet worden sind. Auch Finnland ist von Covid-19 weniger betroffen.



Nach Dänemark ist die Einreise von Personen mit Wohnsitz in einem als epidemiologisch sicher eingestuften Land, darunter Deutschland, möglich. Aber: Jeder Einreisefall wird durch die Grenzbeamten im Rahmen ihres Ermessens geprüft und entschieden. Bei der Einreise für einen Urlaubsaufenthalt muss die Buchung von mindestens sechs Übernachtungen z.B. in einem Ferienhaus, Hotel oder auf einem Campingplatz nachgewiesen werden. Bei Privatunterkünften ist eine Bestätigung der Personen notwendig, bei der die Übernachtung erfolgen wird. Die Übernachtungen können an unterschiedlichen Orten erfolgen. Dänemark war und ist nicht sehr stark vom Coronavirus betroffen. Regionaler Schwerpunkt war bisher die Hauptstadt Kopenhagen.



Informationen über Reiseziele finden Sie auch auf dieser Seite der Europäischen Union.



(Stand 17.07.2020)

