Luxemburg und die Slowakei haben im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Massentests der ganzen Bevölkerung gesetzt. Nun plant Österreich einen ähnlichen Schritt.

Die gesamte Bevölkerung durchzutesten und auf einen Schlag Gewissheit über den Infektionsstand im Land zu haben - das klingt verlockend. Die Hoffnung ist, dass danach Corona-Maßnahmen ganz gezielt eingesetzt werden können. Soweit die Theorie. Doch in der Praxis gibt es etliche Probleme. Dies zeigen die Erfahrungen der Länder, die bislang Massentests durchgeführt haben. Als Grundformel gilt: Je größer die Bevölkerung, desto größer ist die Herausforderung, diese Massentests umzusetzen. So ist es wenig verwunderlich, dass dies in Europa bislang nur kleinere Staaten machten. Das bevölkerungsreichste Land ist dabei die Slowakei mit 5,5 Millionen Menschen.

Beispiel Luxemburg

Luxemburg gehört zu den kleinen Staaten in der EU, er zählt nur rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner, also ungefähr so viele wie Düsseldorf oder Stuttgart. Aber selbst in Luxemburg musste wegen der großen Anzahl an benötigten Tests die Überprüfung der gesamten Bevölkerung zeitlich gestreckt werden. Mitte Mai hatte man angefangen, Einheimische und Berufspendler auf freiwilliger Basis zu testen. Das zog sich über Wochen hin. Die Hoffnung, mit einem Massentest quasi einen Nullpunkt zu haben, ab dem dann passgenau gehandelt werden kann, ist also sogar im kleinen Luxemburg enttäuscht worden.

Die Massentests in der Slowakei

Die Slowakei rückt schrittweise von ihrer Strategie landesweiter Corona-Massentests ab. Am 25.11. kündigte Ministerpräsident Matovic nach regierungsinternen Unstimmigkeiten an, die für das erste Dezember-Wochenende geplanten erneuten landesweiten Corona-Massentests an fast der gesamten Bevölkerung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.



Die Slowakei hatte am 31. Oktober und 1. November Corona-Massentests im ganzen Land durchgeführt. Formell war die Teilnahme zwar freiwillig, doch wer keinen negativen Test vorweisen konnte, durfte anschließend zwei Wochen nicht einmal mehr zur Arbeit gehen. Deshalb unterzog sich ein Großteil der 5,5 Millionen Einwohner einem Antigen-Schnelltest. Dabei wurden über 50.000 Menschen positiv getestet.

Die Pläne in Österreich

Österreichs freiwillige Corona-Massentests in der Bevölkerung starten am ersten Dezemberwochenende. Tirol und Vorarlberg mit zusammen rund 1,1 Millionen Einwohnern führen vom 4. bis 6. Dezember als erste Bundesländer die großflächige Testaktion nach dem Vorbild der Slowakei durch, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien ankündigte. Termine für die anderen Bundesländer sollen folgen. Das Land Salzburg kündigte bereits Massentests für den 12. und 13. Dezember an.



Außerdem sollen in Österreich am ersten Dezember-Wochenende Tests für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer und Polizisten stattfinden. Geplant ist, möglichst viele Einwohner mit Antigen-Schnelltests auf den Erreger Sars-CoV-2 zu testen. Um das Risiko falsch positiver Tests zu minimieren, soll es Nachtestungen geben.



Es sei wichtig festzuhalten, dass Massentests kein Allheilmittel seien, sondern eine Momentaufnahme lieferten, sagte Kurz. "Sie sind nicht die einzige Lösung, die gibt es nicht, aber eine gute Chance, Infektionen in der Bevölkerung zu lokalisieren und weitere Ansteckungen zu verhindern." Ziel sei es, rechtzeitig vor Familientreffen am Weihnachtsfest möglichst viele unentdeckte Infizierte unter den 8,9 Millionen Einwohnern Österreichs zu finden.

Großbritanniens Städtetest

Auf den britischen Inseln hat die Stadt Liverpool Massentests durchgeführt. Hier haben sich rund 500.000 Einwohner der nordenglischen Stadt sowie Berufspendler eines zweiwöchigen Pilotversuchs testen lassen, auch wenn sie keine Symptome aufwiesen. Gesundheitsminister Hancock erklärte, nach den Massentests seien die Infektionen in Liverpool um 75 Prozent zurückgegangen, die Stadt sei von Warnstufe 3 auf Warnstufe 2 zurückgesetzt worden.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Massentests für die gesamte Bevölkerung werden aktuell nicht diskutiert. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land der EU mit rund 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Es gab jedoch bereits gezielte Massentests in einzelnen Regionen oder Einrichtungen - so beispielsweise im Kreis Gütersloh nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies.

Fazit

Für Massentests gilt im Grunde das Gleiche wie für alle anderen Tests auch: Sie sind von begrenzter Aussagekraft. Darauf weist die Infektionsforscherin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum hin. Nach dem Massentest in der Slowakei habe man zwar für den Moment gewusst, wer nicht infiziert ist: "Das heißt aber nicht, dass die nicht am nächsten Tag positiv sein können. Das ist eine Momentaufnahme, um zu sehen, wie es jetzt gerade um uns steht und um die Dunkelziffer zu erfassen." Kritiker von flächendeckenden Massentests haben sogar die Befürchtung geäußert, dass Warteschlangen vor Testzentren im schlimmsten Fall eine Infektionsquelle sein könnten.



Hinzu kommt die Frage, welche Art von Test angewandt wird. Schnelltests können zwar die Labore entlasten, weil sie bereits unmittelbar im Testzentrum ein Ergebnis liefern. Aber sie haben eine deutlich höhere Fehlerquote. Und die sichereren PCR-Tests können nur in begrenztem Maße von den Laboren ausgewertet werden. Immer wieder wird die Forderung geäußert, die wichtigen Labor-Kapazitäten besser für Tests von systemrelevanten Berufsgruppen (Pflege, Schule, Kita) sowie Risiko-Gruppen zu nutzen.



Entscheidend für die Zuverlässigkeit der Testergebnisse ist zudem, wie der dafür benötigte Rachenabstrich gemacht wurde. Norbert Suttorp von der Berliner Charitè sagt zur Wirkung der Schnelltests: "Diesen Rachenabstrich durch die Nase muss einfach ein Profi machen, sonst ist der Test nicht verwertbar." Und je größer die Menge an zu testenden Menschen ist, desto größer ist auch die benötigte Anzahl an Fachpersonal, das die Tests durchführt. Kurzum: Der aussagefähige Massentest einer gesamten Bevölkerung ist eine sehr große Herausforderung.



(Stand: 28.11.2020)

