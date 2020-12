Am 27. Dezember sollen die ersten Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden. Termine lassen sich derzeit allerdings noch nicht ausmachen. Wer zuerst zum Zuge kommt und was bereits über das Verfahren bekannt ist, haben wir hier zusammengefasst.

Wer wird zuerst geimpft?

Zunächst wird nicht genügend Impfstoff vorliegen, um alle Menschen direkt impfen zu können. Deswegen wird nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eine Reihenfolge festgelegt. Menschen, bei denen das Risiko eines schweren Verlaufs hoch ist sowie Menschen mit einer hohen Ansteckungsgefahr aus beruflichen Gründen, sollen zuerst die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Erst danach soll die Impfung der gesamten Bevölkerung offen stehen.

Wann komme ich zum Zuge?

In vielen Bundesländern sind die Impfzentren bereits einsatzbereit. Eine Terminvereinbarung ist aktuell aber noch nicht möglich. Das Landesgesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen verweist etwa darauf, dass dafür erst klar sein muss, wieviel Impfstoff den jeweiligen Impfzentren in welchem Zeitraum zur Verfügung stehe.

Wo und wie kann ich einen Termin machen?

Die bundesweit einheitliche Telefonnummer für den Terminservice wird freigeschaltet, wenn ein zugelassener Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Wann das allerdings der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht sicher zu sagen. In Bayern soll es ab Januar zudem die Möglichkeit geben, online Termine zu für die Impfung zu buchen. Für das Bundesland Hessen berichtet der HR, es komme neben der Hotline und einer Webseite auch eine eine App zur Terminvergabe in Betracht. In Sachsen heisst es, die Terminvergabe erfolge über eine zentrale Hotline oder online. Die telefonischen Kontaktdaten würden "rechtzeitig veröffentlicht".

Wie läuft die Impfung ab?

Am Tag der Impfung werden Patienten nach der Anmeldung vom medizinischen Personal über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt. Zu dem Termin müssen die Terminbestätigung, der Impfpass und medizinisch relevante Unterlagen mitgebracht werden, zum Beispiel, wenn Vorerkrankungen vorliegen oder eine besondere medizinische Indikation zu beachten ist. Das Land Nordrhein-Westfalen bietet beispielsweise ein Merkblatt zum Download an. Die Impfung wird von ärztlichem Personal durchgeführt. Anschließend müssen Patienten 30 Minuten warten, ehe sie die Heimreise antreten dürfen. Nach wenigen Wochen steht dann die zweite Impfung an.

