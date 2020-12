Die groß angelegten Corona-Schutzimpfungen in Deutschland haben begonnen. Termine lassen sich derzeit allerdings noch nicht überall ausmachen. Wer zuerst zum Zuge kommt und was bereits über das Verfahren bekannt ist, haben wir hier zusammengefasst.

Wer wird zuerst geimpft?

Zunächst wird nicht genügend Impfstoff vorliegen, um alle Menschen direkt impfen zu können. Deswegen wurde nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eine Reihenfolge festgelegt. Menschen, bei denen das Risiko eines schweren Verlaufs hoch ist sowie Menschen mit einer hohen Ansteckungsgefahr aus beruflichen Gründen, sollen zuerst die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Gestartet wurde bereits mit mobilen Impfteams in Senioren- und Pflegeheimen. Erst später soll die Impfung der gesamten Bevölkerung offen stehen - zunächst in speziellen Impfzentren.

Wann komme ich zum Zuge?

In vielen Bundesländern sind die Impfzentren bereits einsatzbereit. Eine Terminvereinbarung wird durch die Länder geregelt. Sie ist aktuell aber noch nicht überall möglich. Und auch nicht überall werden berechtigte Personen direkt von den Ländern informiert.



In verschiedenen Bundesländern kommen neben einer Hotline auch weitere Möglichkeiten der Terminvergabe hinzu - etwa über eine Homepage oder per App. Auf der Seite impfterminservice.de lassen sich in der Online-Terminbuchung bisher die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und Sachsen-Anhalt auswählen. Das bedeutet jedoch noch nicht automatisch, dass sich dort auch Termine ausmachen lassen.

Übersicht zur Terminvergabe für eine Corona-Schutzimpfung in den einzelnen Ländern:

Baden-Württemberg: Erste Termine lassen sich bereits über eine zentrale Plattform ausmachen. Personalisierte Einladungen erfolgten nicht, heißt es auf einer Informationsseite des Landes. Bei der Vereinbarung werden gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben. Informationen zum Impfprozess sind auch über die Corona-Hotline unter 0711/904-39555 erhältlich.

(Stand: 27.12)



Bayern: Über 80-Jährige, die in keinem Senioren- oder Pflegeheim leben, sollen laut Medienberichten im Januar schriftlich darüber informiert werden, dass sie berechtigt sind, sich impfen zu lassen. Die Terminvergabe erfolgt laut bayerischem Gesundheitsministerium über die direkte Telefonnummer des jeweiligen Impfzentrums. Eine Online-Anmeldung werde im Laufe des Januars verfügbar sein.

(Stand: 27.12)



Berlin: Die Terminvergabe erfolgt nur nach schriftlicher Einladung per Brief. Alle nötigen Informationen seien in dem Schreiben enthalten, heißt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung. In Berlin erfolge keine Terminvergabe über die Nummer 116 117.

(Stand: 27.12)



Brandenburg: Wie das Land mitteilt, ist für den 4. Januar der Start eines Call-Centers für die Terminvergabe geplant. Dann werde man bekanntgeben, unter welcher Nummer man anrufen könne und welche Personen das Angebot zuerst in Anspruch nehmen dürften.

(Stand: 27.12)



Bremen: Bürgerinnen und Bürger, die impfberechtigt sind, erhalten eine Einladung zur Terminvereinbarung per Post, so die Bremer Verwaltung.

(Stand: 27.12)



Hamburg: Eine Immunisierung im Corona-Impfzentrum wird nach Auskunft der Freien und Hansestadt nur mit Terminvereinbarung möglich sein. Aktuell vergebe man aber noch keine Termine dafür.

(Stand: 27.12)



Hessen: Das Sozialministerium teilt mit, dass Bürgerinnen und Bürger, die "zu einer priorisiert zu impfenden Bevölkerungsgruppe zählen", über "die Möglichkeit und Terminierung der Impfung zeitnah informiert" würden – sobald zugelassene Impfstoffe in ausreichender Anzahl verfügbar seien und die Impfzentren in Betrieb gingen.

(Stand: 27.12)



Mecklenburg-Vorpommern: Anfang Januar soll mit den Impfungen in den entsprechenden Zentren begonnen werden. Wer dafür in Frage komme, werde per Post zur Impfung eingeladen.

(Stand: 27.12)



Niedersachsen: Seit Mitte Dezember gibt es eine allgemeine Impf-Hotline: 0800 99 88 665. Termine lassen sich darüber jedoch nicht ausmachen. Im Januar soll dann auch eine Onlineplattform zur Verfügung stehen, über die Anmeldungen erfolgen können.

(Stand: 27.12)



Nordrhein-Westfalen: Die Landesregierung teilte zuletzt mit, dass eine Impfung in den zuständigen Zentren vor Ort möglich werde, sobald diese den Betrieb aufgenommen hätten und genügend Impfstoff vorhanden sei. Interessierte, die zur priorisierten Gruppe gehörten, könnten dann einen Termin vereinbaren. Dafür werde es die einheitliche Telefonnummer 116 117 geben, die Vereinbarung solle aber auch per Homepage und App möglich sein.

(Stand: 27.12)



Rheinland-Pfalz: Das Bundesland will "vermutlich Anfang bis Mitte Januar ein Terminvergabesystem" starten. Der genaue Zeitpunkt und die zentrale Telefonnummer werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

(Stand: 27.12)



Saarland: Hier sind zwei Wege zur Terminvereinbarung angedacht - per Hotline und über eine Online-Portal. Wer zu einer priorisierten Berufsgruppe zählt, muss einen entsprechenden Code vorhalten. Zurzeit sind über das Buchungssystem für die Über-80-Jährigen online keine Termine verfügbar.

(Stand: 27.12)



Sachsen: Auf einer Internetseite des Freistaats heißt es, die Terminvergabe erfolge über eine zentrale Hotline oder online. Die telefonischen Kontaktdaten würden dazu rechtzeitig veröffentlicht. Die Termine vergebe man an entsprechend priorisierte Personengruppen je nach Verfügbarkeit.

(Stand: 27.12)



Sachsen-Anhalt: Zum Informationsverfahren laufen laut Magdeburger Landesregierung derzeit noch Abstimmungen. Bisher seien Terminvergaben daher noch nicht möglich. Eine Anmeldung werde telefonisch über 116 117 und über eine Internetseite möglich sein. Diese sei aber noch nicht freigeschaltet.

(Stand: 27.12)



Schleswig-Holstein: Eine Anmeldung werde sowohl telefonisch als auch über eine Internetseite möglich sein. Dafür werde eine Telefonnummer und eine entsprechende Homepage bekanntgeben bzw. freigeschaltet, "sobald die absehbare verfügbare Impfstoffmenge eine Terminvereinbarung ermöglicht".

(Stand: 27.12)



Thüringen: Ein Terminbuchungstool im Internet werde am 30. Dezember freigeschaltet. Die Vergabe erfolge in einem ersten Schritt für Personen der höchsten Prioritätsstufe. Auch andere könnten für sie einen Termin ausmachen. Am 4. Januar erfolge dann die Freischaltung der Telefonnummer 03643 - 49 50 49 0, zunächst ebenfalls für diesen Personenkreis.

(Stand: 27.12.)

Wie läuft die Impfung ab?

Am Tag der Impfung werden Patienten nach der Anmeldung vom medizinischen Personal über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt. Zu dem Termin müssen die Terminbestätigung, der Impfpass und medizinisch relevante Unterlagen mitgebracht werden, zum Beispiel, wenn Vorerkrankungen vorliegen oder eine besondere medizinische Indikation zu beachten ist.



Nordrhein-Westfalen bietet beispielsweise ein Merkblatt zum Download an, auch andere Länder haben ähnliche Angebote. Die Impfung wird von ärztlichem Personal durchgeführt. Anschließend müssen Patienten 30 Minuten warten, ehe sie die Heimreise antreten dürfen. Nach wenigen Wochen steht dann die zweite Impfung an.

(Stand: 27.12.)

