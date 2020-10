Das Coronavirus verbreitet sich wieder schneller. Mit den kalten Temperaturen im Herbst und im Winter rechnen Experten mit deutlich steigenden Infektionszahlen. Die Menschen halten sich häufiger in Innenräumen auf, es wird schwieriger, Abstand zu halten. Vor allem in den Großstädten droht sich die Lage zuzuspitzen. Dort reagiert man mit weiteren Einschränkungen.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel schließen (ab dem 08.10.) für einen Monat die Bars und Cafes. In der spanischen Metropole Madrid gelten ebenfalls strenge Auflagen. Die Hauptstadt und neun weitere Kommunen wurden gegen den Willen der Regionalregierung abgesperrt. Auch in Berlin nimmt das Infektionsgeschehen zu. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart sind für zwei Wochen (ab dem 9.10.) Feiern in privaten Räumen nur noch erlaubt, wenn weniger als 25 Menschen zusammenkommen. Wie in anderen Großstädten gilt in der hessischen Metropole Frankfurt am Main vorübergehend eine Sperrstunde. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist verboten.

Ärzte: Polizei und Ordnungsämter müssen einschreiten

Ärztepräsident Klaus Reinhardt forderte vor diesem Hintergrund ein konsequentes Vorgehen von Polizei und Ordnungsämtern gegen illegale Partys und Verstöße gegen Corona-Infektionsschutzauflagen. Angesichts der steigenden Neuinfektionen in Teilen Berlins und anderen Großstädten halte er dies für "sehr angemessen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der "Passauer Neuen Presse". Wenn es gelinge, Infektionsketten schnell zu unterbrechen, "bleibt die Situation unter Kontrolle".

"Pandemie wird in Großstädten entschieden"

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte: "Die Pandemie wird in den Großstädten entschieden." Wenn die Menschen in in den Ballungsräumen die Pandemie in den Griff bekämen, dann "haben wir das auch für ganz Deutschland erreicht".



Ähnlich äußert sich Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU): Es sei „jetzt die Aufgabe dieser Großstädte, schnell so wirksame Maßnahmen zu ergreifen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden".

Sorge vor Corona-Kleinstaaterei

Als Reaktion auf steigende Infektionszahlen haben einzelne Bundesländer Beschränkungen für Einreisende aus bestimmen Regionen und Bezirken verhängt. Mittlerweile ist die Rede von der Corona-Kleinstaaterei. Grundsätzlich können die Bundesländer im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitgehend in eigener Verantwortung über Einschränkungen oder Lockerung von Auflagen entscheiden.

Siebentageinzidenz

Maßstab für die Corona-Lage ist derzeit die sogenannte Siebentageinzidenz: die Zahl beschreibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vorangegangenen sieben Tage. Der Wert von 50 gilt als kritische Schwelle, ab der Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingeleitet werden sollen.

