Wintersportorte und Ausflugsziele in höheren Lagen rechnen heute erneut mit Schwierigkeiten aufgrund zu vieler Besucher.

Sperrungen, weitere Verbote und verstärkte Kontrollen sollen verhindern, dass es zu Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen kommt und sich Menschen in zu großer Zahl versammeln. Politiker und Gemeinden appellierten erneut, von Tagesausflügen abzusehen. In Winterberg in Nordrhein-Westfalen sowie an beliebten Zielen im Thüringer Wald, im Harz und anderen betroffenen Regionen wird die Polizei verstärkt im Einsatz sein. In mehreren Gebieten wird zugleich vor Schneebruch gewarnt.



Zuletzt war es auf Zufahrtsstraßen und Parkplätzen zu teils chaotischen Zuständen gekommen, auf beliebten Rodelhängen herrschte Gedränge. Der Tourismusverband Harz wies darauf hin, dass es in den tieferen Lagen - abseits des Trubels - auch viele Wanderwege und freie Parkplätze gebe. Dort sei das Abstandhalten kein Problem.

