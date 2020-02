Der Wirtschaftsprofessor Markus Taube prognostiziert, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf China keine Rezession zur Folge haben werden.

Im Deutschlandfunk (Audio-Link) sagte er, dass die chinesische Wirtschaft derzeit eine markante Delle in der Wachstumsrate verzeichne. Die Krise sei aber möglicherweise in den nächsten drei Monaten überwunden. Die Volksrepublik sei gut vorbereitet, weil die Staatsführung während des Handelskonflikts mit den USA bereits Maßnahmen ergriffen habe, um die Konjunktur aufrechtzuerhalten. Allerdings drohten vor allem den kleinen Haushalten der Verlust ihrer Existenz.



Die chinesische Zentralbank hatte angekündigt, die gebeutelte Wirtschaft des Landes mit einer weiteren Geldspritze zu unterstützen. Nach rund 156 Milliarden Euro gestern sollen noch einmal umgerechnet 64 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Ziel sei es, das Bankensystem mit ausreichend Geld zu versorgen und den Devisenmarkt stabil zu halten, hieß es.

Erster Todesfall in Hongkong

In Hongkong hat es einen ersten Toten durch das Coronavirus gegeben. Es handle sich um einen 39-jährigen Mann, der sich kürzlich in Wuhan aufgehalten hatte, teilten die Behörden mit. Es ist der zweite Todesfall außerhalb Festlandchinas. Nach jüngsten Angaben starben in China innerhalb eines Tages weitere 64 Menschen. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer liegt damit bei mindestens 425. Mehr als 20.400 Menschen sind an dem Erreger erkrankt, die meisten in der Provinz Hubei, die weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt ist.



Gestern hatte die chinesische Führung angesichts der steigenden Ansteckungszahlen erstmals Fehler im Umgang mit der Epidemie eingeräumt. Der Umgang mit der Krankheit habe Schwierigkeiten beim nationalen Notfallmanagement offengelegt, erklärte das Politbüro. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland ist das Virus bei zwölf Menschen nachgewiesen.

Macau schließt alle Kasinos

Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos. Macau ist ein beliebtes Ziel von Reisenden aus Festlandchina. Die frühere portugiesische Kolonie ist die einzige Stadt Chinas, in der das Glücksspiel erlaubt ist. Die Glücksspielindustrie ist die wichtigste Einnahmequelle.



Chinesische Experten schätzen, dass die Epidemie ihren Höhepunkt in 10 bis 14 Tagen erreichen könnte. Dafür müssten aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden, sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavirus, Zhong Nanshan, nach Angaben chinesischer Staatsmedien.