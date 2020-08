Ein zweiter Lockdown in der Coronakrise wäre aus Sicht des Chefs der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, katastrophal.

Feld sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn es wegen steigender Infektionen zu einem zweiten Lockdown käme, bestünde die Gefahr einer dauerhaften Abschwächung des Wachstums. Dann müssten eine ganze Reihe von Unternehmen, die in der jetzigen Erholungsphase noch überlebt hätten, in die Insolvenz gehen. Doch hat die Politik laut Feld dazugelernt und wisse inzwischen, dass es nicht notwendig sei, das ganze Land herunterzufahren, sondern dass man dezentral isolieren und Menschen in die Quarantäne schicken könne.