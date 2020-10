US-Präsident Trump hält sich derzeit in einem Militärkrankenhaus auf, um seine Coronavirus-Infektion behandeln zu lassen. Er hat bereits mehrere Medikamente bekommen - unter anderem Antikörper, die noch nicht als Behandlungsmethode zugelassen sind.

Wie das Weiße Haus mitteilte, sei der Aufenthalt im Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Der Präsident zeige leichte Symptome und benötige keinen Sauerstoff. Trump selbst veröffentlichte ein Video auf Twitter, in dem der 74-Jährige sagt, es gehe ihm und seiner Frau gut. Auch Melania Trump war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Antikörper wirkten bei Affen und Hamstern

Trumps persönlicher Arzt veröffentlichte nun Details dazu, wie der Präsident behandelt worden ist. Unter anderem hat er demnach am Freitag eine Infusion mit Antikörpern bekommen - eine Therapie, die gegen die Lungenkrankheit Covid-19 noch nicht zugelassen ist. Im Moment laufen dazu klinische Studien. In Tests an Goldhamstern und Affen hatte die Antikörper-Therapie die Viruslast gesenkt und die Krankheitssymptome vermindert. Enthalten in der Infusion, die Trump bekommen hat, sind zwei verschiedene Antikörper. Wie die Fachzeitschrift Science erklärt, handelt es sich dabei um Klone von Antikörpern, die als natürliche Reaktion auf das Coronavirus gebildet wurden. In einem Fall stammten sie von einem Menschen, in dem anderen Fall von einer Maus. Beide Antikörper sollen - vereinfacht gesagt - verhindern, dass Sars-CoV-2 an menschliche Zellen andocken kann. Dafür sollen sie das "Spike"-Protein des Virus blockieren.



Derzeit forschen mehrere Firmen an solchen Antikörper-Therapien. Trumps Infusion stammt von der US-Firma Regeneron. Sie hatte erst vor wenigen Tagen erste Ergebnisse aus den klinischen Studien mitgeteilt und angekündigt, die Zulassung in den USA im Eilverfahren zu beantragen. Zuständig dafür ist die Behörde FDA. Dass die Infusion Trump zum jetzigen Zeitpunkt schon verabreicht werden durfte, liegt an einer Ausnahmeregelung der FDA. Einzelne Patienten dürfen demnach mit einem Arzneimittel behandelt werden, wenn es erste Anzeichen dafür gibt, dass das Risiko dabei kleiner ist als das Risiko der Krankheit. Der frühere Chef der FDA, der als industrienah gilt, nannte die Entscheidung im Interview mit CNBC "absolut angemessen". Nach Herstellerangaben wurden in den USA bislang 275 Patienten mit dem Wirkstoff behandelt.

Kritik an Antikörper-Therapie für Trump

Einzelne Ärzte kritisieren dagegen, dass Trump mit einem nicht-zugelassenen Medikament behandelt wurde. So schrieb etwa Vinay Prasad, Professor der medizinischen Hochschule von Kalifornien in San Francisco, auf Twitter, es sei "schlechte Wissenschaft, schlechte Medizin und schlechte Ethik" solche Medikamente mächtigen Menschen zu verabreichen, während sie für die normalen Patienten nicht zur Verfügung stünden.



Neben der Antikörper-Therapie bekam Trump noch ein anderes Medikament verabreicht, das er selbst in der Vergangenheit schon öffentlich gelobt hatte: Remdesivir. Auf der Suche nach einem Arzneimittel, das auch gegen Covid-19 hilft, war das Ebola-Mittel Remdesivir im Frühjahr positiv aufgefallen. Es soll die heftigsten Krankheitssymptome abmildern können und die Überlebenschancen zumindest in schweren Fällen etwas erhöhen. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) teilte jetzt allerdings mit, dass sie Berichten nachgeht, Remdesivir könnte schwere Nierenschäden verursachen. Die Behörde hat deshalb eine Sicherheitsüberprüfung veranlasst.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.