In China ist die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, weiter gestiegen.

Die Behörden in Peking sprechen nun von 213 Toten. Allein in der Volksrepublik haben sich offiziellen Angaben zufolge fast 9.700 Menschen mit dem Krankheitserreger infiziert. Weltweit liegt die Zahl inzwischen höher als bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation rief den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Damit sind die WHO-Mitglieder verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit zu koordinieren.



Bundesbürger in der besonders betroffenen Stadt Wuhan sollen morgen ausgeflogen werden. Inzwischen wurde in Bayern ein fünfter Infektionsfall registriert. Auch in Italien gibt es erstmals zwei Erkrankte. Bundesgesundheitsminister Spahn hob die Notwendigkeit einer engen internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die neue Lungenkrankheit hervor.