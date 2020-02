In China steigt die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Lungenvirus.

Inzwischen sind rund 34.500 Personen erkrankt, etwa 3.400 mehr als gestern. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. An der Virusinfektion starben 86 weitere Menschen, die Zahl der Toten liegt damit insgesamt bei 722.



Allein die besonders schwer betroffene Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Metropole Wuhan ausgebrochen war, meldete 81 neue Todesopfer. Unter ihnen ist auch ein US-Bürger, der sich in der chinesischen Stadt Wuhan aufhielt.