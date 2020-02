In China sind inzwischen 1665 Menschen an den Folgen des neuen Coronavirus gestorben.

Die Zahl der Infizierten stieg nach Angaben der Nationalen Gesundheitsbehörde auf 68.500. Die Epidemie hatte ihren Ursprung in Wuhan in der Provinz Hubei.



Gestern war der erste Todesfall in Europa bekannt geworden. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums erlag ein 80-jähriger Tourist aus China in einem Pariser Krankenhaus der Lungenkrankheit. In Deutschland sind bislang 16 Infektionen registriert.



Im japanischen Yokohama steht ein Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne. Unter den 355 positiv getesteten Passagieren befinden sich auch zwei Deutsche.