Die Pfingstferien rücken näher und Ende Juni stehen in einigen Bundesländern schon die Sommerferien an. Und damit stellt sich vielen die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich sein kann. Viele Reisen werden auf absehbare Zeit nicht gehen, für einige Optionen besteht aber Hoffnung.

Es täte so gut in dieser aufwühlenden Zeit: Raus aus dem Alltag, mal was anderes sehen - andere Orte, andere Menschen, andere Natur, anderes Essen. Doch die Corona-Pandemie macht den allermeisten Reisepläne für das Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung. Klar dürfte sein: Erst, wenn weltweit eine Impfung oder wirksame Medikamente gegen das Coronavirus verfügbar sind, könnten uneingeschränkte Urlaubsreisen wieder zur Normalität werden. Denn egal ob im Inland oder ins Ausland: Wenn Menschen reisen, besteht immer die Gefahr, dass sie das Coronavirus aus einer Region in eine andere mitbringen und es sich so erneut ausbreiten kann.

Urlaub in Deutschland zuerst in Ferienwohnungen

Viele Experten und Politiker halten derzeit Urlaub in Deutschland für die wahrscheinlichste Möglichkeit, wenn man denn im Jahr 2020 noch eine Erholungsreise machen möchte. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, sagte kürzlich, er glaube, dass "ein Urlaub eher regional dieses Jahr möglich sein wird". Zum einen könne die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen so besser garantiert werden. Außerdem könnten die Bürger auch der deutschen Tourismusbranche wieder auf die Beine helfen.



Eine Ferienwohnung zu mieten, dürfte nach seiner Einschätzung "im Sommer problemlos möglich sein". Dort könne eine Familie unter sich bleiben, es gebe keine Menschenansammlungen. Auch der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes, Meyer, hält eine Rückkehr zur Urlaubs-Normalität zunächst für Ferienhausbesitzer und Dauercamper für möglich. Das sagte Meyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Urlaub im Hotel kann nach Bareiß' Ansicht dann erst später stattfinden. Dort brauche es Lösungen für Frühstücksbuffets und Restaurants. Auch an Stränden, etwa an der Nordsee, müsse geklärt werden, wie Abstände eingehalten werden können.



Für viele könnte es am Ende auf einen Urlaub zu Hause hinauslaufen. Immerhin: Orte wie Zoos, Botanische Gärten und Museen sind an einigen Orten schon wieder geöffnet oder sollen demnächst öffnen dürfen.

Aktuelle Reise-Situation in Deutschland

Derzeit gelten allerdings für Reisen im Inland noch starke Einschränkungen. Übernachtungsangebote sollen nur zu notwendigen und nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen weiter auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten - sowie auf überregionale tagestouristische Ausflüge. Das soll mindestens bis zum 3. Mai gelten.



Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lassen generell keine Touristen in ihr jeweiliges Bundesland. Das gilt auch für Menschen mit Zweitwohnung in den beiden nördlichen Bundesländern. Über Ostern durften in Mecklenburg-Vorpommern nur Einwohner des Bundeslandes Ausflüge zu den Ostseeinseln oder zur Küste machen. Erste Lockerungen sind aber in Sicht: Ab dem 1. Mai will beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern Dauercampern und Eigentümern von Ferienwohnungen die Rückkehr erlauben.



Der Bahnverkehr innerhalb Deutschlands ist jedoch weiter reduziert. Im internationalen Bahnverkehr wurden zahlreiche Verbindungen in die Nachbarländer gestrichen oder stark eingeschränkt. Die Fernbusanbieter Flixbus und Blablabus haben wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt.

Urlaub im Ausland eher nicht möglich

In den vergangenen Wochen hat die Bundesregierung in der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik mehr als 240.00 im Ausland gestrandete Deutsche zurück nach Hause geholt. Derzeit gilt eine Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland. Bundesaußenminister Maas geht davon aus, dass diese auch über den 3. Mai hinaus verlängert wird.



Zur Begründung erklärt das Auswärtige Amt, es sei mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, mit weltweiten Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen in vielen Ländern zu rechnen. Aufgrund der Beschränkungen gebe es ein hohes Risiko, im Ausland zu stranden und nicht zurückkehren zu können.



Zahlreiche Flugverbindungen sind aufgrund fehlender Nachfrage eingestellt worden. Viele Fluglinien haben wegen der Beschränkungen oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihre Verbindungen gestoppt oder stark reduziert.

Kein Urlaub, wie man ihn kennt

Die Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub dämpfte Maas in einem Interview mit dem ZDF erneut: "Es gibt in vielen Ländern Einreiseverbote, es gibt Ausgangssperren, der Flugverkehr liegt am Boden - zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es leider keinerlei Hinweise darauf, dass sich das in den nächsten Wochen verbessern wird", sagte er. Niemand werde in diesem Jahr einen Urlaub verbringen können, wie er ihn kenne. Es werde sicher überall Einschränkungen geben, sagte Maas.



Für Europäer gilt seit Mitte März beispielsweise ein Einreisestopp in die USA. Am 21. April hat US-Präsident Trump die gesamte Einwanderung in die USA zunächst für 60 Tage ausgesetzt. Unter anderem Israel, Australien, Brasilien und Indien haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten Einreiseverbote für Reisende aus Risikogebieten oder strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.

Hoffnungen auf Reisen innerhalb Europas

Fast alle Landgrenzen Deutschlands sind derzeit nur eingeschränkt passierbar. Lediglich in die Niederlande läuft der Verkehr noch relativ ungehindert. Über Ostern kontrollierte die Bundespolizei jedoch verstärkt, um Ausflüge zu verhindern. Grenzüberschreitende Reisen sind für Deutsche nicht gänzlich verboten, erfordern aber einen dringenden Grund. Das Bundesinnenministerium nennt unter anderem ärztliche Behandlungen oder familiäre Todesfälle. Auch Berufspendler, EU-Parlamentarier und akkreditierte Diplomaten dürfen gegebenenfalls ins Ausland reisen. Das Bundesinnenministerium veröffentlichte eine Liste mit den Grenzübergängen, die noch geöffnet sind.



Es sei eher unwahrscheinlich, dass Urlauber bald wieder nach Spanien, Griechenland oder in die Türkei reisen könnten, sagte der Tourismusbeauftragte Bareiß im ZDF. Eine kleine Hoffnung bleibt: Die Länder versuchten derzeit gemeinsam, Schutzkonzepte und Reise-Standards zu erarbeiten, sagte er. Allerdings ist es aktuell in Länder wie Italien und Frankreich selbst der eigenen Bevölkerung nicht immer erlaubt, regionale Grenzen zu überschreiten. Viele Länder planen vorerst - wenn überhaupt - Urlaub im eigenen Land für ihre Bevölkerung zu ermöglichen.

Abkommen mit Österreich?

Aus Österreich gab es zuletzt aber positive Signale: Das Land schließt inzwischen nicht mehr aus, dass im Sommer wieder Urlauber ins Land kommen können. Tourismusministerin Köstinger sagte der Zeitung "Die Presse", die Einschränkung der Reisefreiheit werde in den nächsten Monaten zwar noch erhalten bleiben. Wenn Länder wie Deutschland auf einem "positiven Weg" seien, gebe es aber die Möglichkeit, "dass man sich bilateral einigt". Es gebe keinen Stichtag und neue Infektionswellen könnten weitreichende Maßnahmen erneut notwendig machen. Aber derzeit plane man "durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird", so die ÖVP-Politikerin.



In Griechenland wird über eine Einreiseerlaubnis von negativ auf Sars-Cov-2 getesteten Personen nachgedacht. Eine Tourismussaison ab Juli könnte mit einem solchen "Gesundheitspass" eventuell stattfinden, berichtet Europost.



Bundesentwicklungsminister Müller hielt kürzlich Reisen in bestimmte Regionen doch noch für möglich. Der CSU-Politiker sagte, Ferien seien trotz der Kontaktbeschränkungen nicht nur innerhalb Deutschlands denkbar. Chancen bestünden etwa in der Mittelmeer-Region einschließlich Nordafrika. So sei der Tourismus für Staaten wie Tunesien, Marokko oder Ägypten ein wichtiger Wirtschaftszweig. Müller betonte, Voraussetzung für Reisen in die Region seien aber "funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards".

Kreuzfahrten abgebrochen

Auch Kreuzfahrten stehen dieses Jahr unter keinem guten Stern: Viele Staaten ließen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in ihren Häfen anlegen, nachdem auf den Schiffen in mehreren Fällen Infektionen festgestellt wurden. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder mussten zwangspausieren. Mittlerweile wurden sämtliche Reisen abgebrochen.

Auswirkungen auf die Reisewirtschaft

Die Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland befürchten angesichts der Situation eine Pleitewelle. 60 Prozent der Unternehmen in der Tourismusbranche sehen sich laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbandes unmittelbar von der Insolvenz bedroht, wie die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtete. Die Mehrheit der Firmen werde die Krise nicht überleben, wenn die Bundesregierung nicht bald einen Schutzschirm aufspanne, sagte der Präsident des Branchenverbandes, Fiebig. Tourismusverbände fordern vielerorts Soforthilfen von Bund und Ländern. Experten der Reisebranche befürchten, dass sich das Kreuzfahrt-Urlaubsgeschäft nur schwer von der Corona-Krise erholen wird.



Über die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die europäische Reisebranche berichtet auch Politico. Demnach arbeiten europaweit rund elf Prozent der Arbeitnehmer in der Tourismusbranche. Nach Angaben der EU-Kommission ist der Tourismussektor der am schwersten betroffene Wirtschaftszweig in der Corona-Krise. Industriekommissar Thierry Breton bezifferte die geschätzten Einnahmeverluste der kommenden Monate kürzlich auf 50 Prozent für Hotels und Restaurants, 70 Prozent für Reiseveranstalter und Reisebüros und 90 Prozent für Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften.