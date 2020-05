Die Pfingstferien rücken näher und Ende Juni stehen in einigen Bundesländern schon die Sommerferien an. Und damit stellt sich vielen die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich sein kann. Viele Reisen werden auf absehbare Zeit nicht möglich sein, für einige Optionen besteht aber Hoffnung.

Die Coronavirus-Pandemie macht die meisten Reisepläne für das Jahr 2020 zunichte. Viele Experten und Politiker halten derzeit Urlaub in Deutschland für die wahrscheinlichste Möglichkeit.

Einige Bundesländer schieben den Tourismus wieder an

In NRW hat der Tourismus bereits am 11. Mai mit den Öffnungen von Campingplätzen, Ferienwohnungen und Ferienhäusern wieder begonnen, in Sachsen-Anhalt werden die Hotels zunächst nur für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen.



Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot für Touristen mit Wirkung zum 18. Mai wieder auf. Betreiber von Ferienwohnungen und Restaurant-Inhaber in Schleswig-Holstein dürfen ebenfalls ab 18. Mai unter Auflagen Gäste empfangen. Auch Hotels dürfen dann wieder öffnen, auch mit gastronomischen Angeboten. Voraussetzung sei die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, sagte Ministerpräsident Daniel Günther. "Das wird die Leitschnur ab jetzt für alles sein." Der Tourismus war im Land seit Mitte März praktisch auf Null runtergefahren. Vertreter der Tourismusbranche begrüßten die Änderungen.



Zuvor war in Mecklenburg-Vorpommern eine stufenweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen im Tourismus-Sektor angekündigt worden. Schon in der Woche vor Pfingsten sollen auch Auswärtige wieder Urlaub an der Ostsee machen dürfen. Gaststätten sind unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische bereits geöffnet. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sollen ab dem 18. Mai Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen öffnen. Zum 25. Mai solle dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.



Auch in Niedersachsen wird mit einem mehrstufigen Plan der Tourismus wieder angeschoben. Ab dem 25. Mai dürfen Hotels, Pensionen und Jugendherbergen touristisch genutzt werden. Zwischen dem Ende einer Buchung und dem Beginn einer neuen müssen aber sieben Tage liegen. Gaststätten dürfen seit dem 11. Mai unter Auflagen öffnen.



In Bayern dürfen die Hotels ab 30. Mai wieder Touristen beherbergen, Gaststätten dürfen schon ab 18. Mai ihre Außenbereiche öffnen, Innenräume von Speiselokalen ab 25. Mai.

Urlaub im Ausland - vorerst schwierig

Die Beschränkungen an den deutschen Grenzen werden jetzt gelockert und teilweise ganz aufgehoben. Wie Bundesinnenminister Seeehofer in Berlin bekanntgab, soll es ab Samstag, dem 16.5., keine Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg mehr geben. Dies sei auch für die Grenze zu Dänemark geplant; hier gebe es aber noch Abstimmungsbedarf mit der Regierung in Kopenhagen. Die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz werden bis 15. Juni verlängert, aber zugleich gelockert. Nach Angaben des CSU-Politikers sollen dann auch bislang geschlossene Übergänge geöffnet werden. Zudem wird nur noch stichprobenartig kontrolliert. Endgültig aufgehoben werden diese Kontrollen aber erst am 15. Juni.

Die Reisewarnung

Dennoch bleiben Reisen ins Ausland schwierig. Derzeit gilt noch bis mindestens 14. Juni eine weltweite Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland. Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass sie nicht noch einmal, wie vor Wochen geschehen, mehr als 240.000 im Ausland gestrandete Deutsche nach Hause holen kann.



Bundesaußenminister Heiko Maas will die Reisewarnung schrittweise aufheben und mit europäischen Ländern beginnen. Einen Zeitpunkt dafür nannte er am 13.5. aber nicht. "Für Europa wird es sicher früher möglich sein, die Reisewarnung aufzuheben als für andere Reiseziele - vorausgesetzt, dass sich der jetzige positive Trend in vielen Ländern verstetigt", erklärte Maas. Der Außenminister deutete an, dass die Reisewarnung möglicherweise nicht für den gesamten europäischen Schengen-Raum - in dem es normalerweise keinerlei Grenzkontrollen gibt - gleichzeitig aufgehoben wird. Ziel müsse es sein, das Vorgehen in Europa so gut wie möglich abzustimmen, auch wenn sich die Lage von Land zu Land noch unterscheide. Zum Schengen-Raum gehören 26 europäische Länder.

Die Lage außerhalb Europas

Für Europäer gilt seit Mitte März beispielsweise ein Einreisestopp in die USA. Am 21. April hat US-Präsident Trump die gesamte Einwanderung in die USA zunächst für 60 Tage ausgesetzt. Unter anderem Israel, Australien, Brasilien und Indien haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten Einreiseverbote für Reisende aus Risikogebieten oder strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.

Die Quarantäne-Regel

Hinzu kommt, dass derzeit Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Wie lange diese Regelung so pauschal noch gilt, ist allerdings unklar. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die für dieses Bundesland geltende generelle Quarantänepflicht inzwischen gekippt. Über eine Änderung der Regelungen wird auch in anderen Bundesländern diskutiert.

Wenig "große Fernreisen" 2020

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sagte im "Tagesspiegel": "Ich glaube, die große Fernreise fällt in diesem Sommer aus, aber das gilt nicht für den ganzen Urlaub." Er halte eine Reise in europäische Nachbarländer für möglich, wenn die Entwicklung so weitergehe. "Aber ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln." Aus Griechenland und Österreich gab es zuletzt positive Signale für den Tourismus. Die Regierung in Wien wirbt um deutsche Urlauber. Auch ein erstes österreichisches Skigebiet will Ende Mai wieder den Betrieb auf dem Hintertuxer Gletscher aufnehmen.



Für viele könnte es trotzdem am Ende auf einen Urlaub zu Hause hinauslaufen. Immerhin: Orte wie Zoos, Botanische Gärten und Museen sind an einigen Orten schon wieder geöffnet oder sollen demnächst öffnen dürfen.

Auswirkungen auf die Reisewirtschaft

Die Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland befürchten angesichts der Situation große Probleme. 60 Prozent der Unternehmen in der Tourismusbranche sehen sich laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbandes unmittelbar von der Insolvenz bedroht, wie "Bild am Sonntag" berichtete. Die Mehrheit der Firmen werde die Krise nicht überleben, wenn die Bundesregierung nicht bald einen Schutzschirm aufspanne, sagte der Präsident des Branchenverbandes, Fiebig. Tourismusverbände fordern vielerorts Soforthilfen von Bund und Ländern. Experten der Reisebranche befürchten, dass sich das Kreuzfahrt-Urlaubsgeschäft nur schwer von der Corona-Krise erholen wird.



Der Reiseanbieter TUI hat am 13.5. den Abbau von weltweit 8.000 Stellen angekündigt. Die Folgen der Pandemie machten "Einschnitte bei Investitionen, bei Kosten, unserer Größe und unserer Präsenz in aller Welt" nötig, erklärte TUI-Chef Joussen. Wegen der Reisebeschränkungen sei das Sommerprogramm seines Konzerns derzeit nur zu 35 Prozent gebucht.



Über die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die europäische Reisebranche berichtet auch Politico. Demnach arbeiten europaweit rund elf Prozent der Arbeitnehmer in der Tourismusbranche. Nach Angaben der EU-Kommission ist der Tourismussektor der am schwersten betroffene Wirtschaftszweig in der Corona-Krise. Industriekommissar Thierry Breton bezifferte die geschätzten Einnahmeverluste der kommenden Monate kürzlich auf 50 Prozent für Hotels und Restaurants, 70 Prozent für Reiseveranstalter und Reisebüros und 90 Prozent für Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften.

