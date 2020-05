Die Pfingstferien rücken näher und Ende Juni stehen in einigen Bundesländern schon die Sommerferien an. Und damit stellt sich Vielen die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich ist. Die Bundesregierung plant, ab dem 15. Juni die derzeit weltweit geltende Reisewarnung zumindest für 31 europäische Länder aufzuheben und durch spezifische Reisehinweise zu ersetzen. Kommende Woche will sich das Kabinett nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur über einen Plan für die Wiederaufnahme des Tourismus in Europa verständigen. Dazu zählen auch Überlegungen, wie man sich mit den Reiseländern auf einen einheitlichen Infektionsschutz einigen könnte.

Urlaub im europäischen Ausland

Italien hat angekündigt, seine Grenzen ab dem 3. Juni für Touristen aus der EU zu öffnen. Auch eine grundsätzliche zweiwöchige Quarantäne für Einreisende soll es dann nicht mehr geben, nur noch für Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten oder selbst positiv getestet wurden. Es gibt aber noch kein generelles Datum für Hotelöffnungen. Eine Durchreise durch Österreich nach Südtirol ist dann erlaubt, wenn die sofortige Ausreise belegt werden kann, zum Beispiel mit einer Buchungsbestätigung.



Die Grenze nach Luxemburg ist wieder vollständig geöffnet. An den Grenzen in die Schweiz und nach Frankreich gibt es Lockerungen. Eine Einreise aus bestimmten Gründen ist möglich (dafür muss vorab ein Formular ausgefüllt werden). Das gilt zum Beispiel für Menschen, die ihren Lebenspartner oder Verwandte besuchen wollen. Auch Besitzer von Grundstücken, Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen können passieren. Urlaub, Einkaufen oder Tanken sind als Gründe aber nicht ausreichend. Kontrollen soll es noch bis mindestens Mitte Juni geben.



Auch an der Grenze zu Dänemark gibt es erste Lockerungen: Durchreisen an andere Ferienorte sind wieder erlaubt. Besitzer eines Ferienhauses dürfen wieder einreisen. Das gleiche gilt für Menschen, deren Partner oder Partnerin in Dänemark lebt - allerdings muss die Beziehung schon älter als sechs Monate sein. Für Touristen bleibt die dänische Grenze bis auf Weiteres geschlossen. Die dänische Regierung will das Einreiseverbot bis zum 29. Mai nochmal neu bewerten.



Auch aus Österreich gab es zuletzt positive Signale für den Tourismus. Hotels und Gastronomie haben Mitte Mai den Berieb wieder aufgenommen, eine Grenzöffnung für Reisende aus Deutschland wird für Mitte Juni in Aussicht gestellt. Reisen nach Griechenland sollen ebenso im Juni wieder möglich sein - allerdings vorerst nur mit Flügen nach Athen. Spanien und Portugal planen, den Tourismus ab Juli wieder schrittweise hochzufahren.

Die Quarantäne-Regel

Die Regelung, dass aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrende Reisende für 14 Tage in Quarantäne müssen, wird nach und nach aufgehoben. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt.



In Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland gibt es schon jetzt keine Quarantäne für Menschen aus EU- und Schengen-Ländern sowie Großbritannien mehr. Auch andere Länder kündigten baldige Änderungen an. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die generelle Quarantänepflicht bereits zuvor gekippt.

Urlaub in Deutschland

Während Reisen ins europäische Ausland bislang kaum möglich sind, öffnen sich immer mehr Bundesländer einheimischen Touristen. Hotels, Campingplätze und Restaurants haben den Betrieb weitgehend wieder aufgenommen, wenn auch unter strengen Regeln. Auch Museen, Freibäder und Freizeitparks sind vielerorts wieder offen. Die einzelnen Reisebestimmungen der Bundesländer haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Die Reisewarnung

Bislang gilt eine weltweite Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland. Allerdings hat die Bundesregierung in Aussicht gestellt, am 15. Juni die Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufzuheben und durch spezifische Reisehinweise für die einzelnen Ländern zu ersetzen. Darin soll dann auf die regional und national unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden. Hierzu zählen neben den 26 übrigen EU-Ländern das aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein.



Zudem will sich die Bundesregierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der kommenden Woche über ein Eckpunktepapier verständigen, das als Gesprächsgrundlage für eine Einigung mit den Urlaubsländern auf Regeln für einen Infektionsschutz dienen soll.



Ursprünglich wollte das Kabinett schon in dieser Woche über die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Länder beraten. Das Auswärtige Amt erklärte jedoch, es gebe noch eine Reihe schwieriger Fragen zu Hygienekonzepten, Flugreisen und zur innereuropäischen Koordination zu klären.



Die deutsche Tourismusbranche hat den Aufschub des Regierungs-Beschlusses zum Ende der allgemeinen Reisewarnung als eine "verheerende Botschaft" kritisiert. Dies sei das völlig falsche Signal für die vielen Menschen in Deutschland und Europa, die nach langer Zeit wieder ihre Freunde und Verwandte besuchen oder in den Urlaub fliegen wollten, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, von Randow. Auch für die 26 Millionen Beschäftigten in der europäischen Reisebranche sei dies eine schlechte Nachricht.

Die Lage außerhalb Europas

Für Europäer gilt seit Mitte März beispielsweise ein Einreisestopp in die USA. Wie lange dieser Einreisestopp noch gelten wird, lässt US-Präsident Trump bislang offen. Unter anderem Israel, Australien, Brasilien und Indien haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten Einreiseverbote für Reisende aus Risikogebieten oder strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.

Wenig "große Fernreisen" 2020

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sagte dem "Tagesspiegel": "Ich glaube, die große Fernreise fällt in diesem Sommer aus, aber das gilt nicht für den ganzen Urlaub." Er halte eine Reise in europäische Nachbarländer für möglich, wenn die Entwicklung so weitergehe. "Aber ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln."

Auswirkungen auf die Reisewirtschaft

Die Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland befürchten angesichts der Situation große Probleme. 60 Prozent der Unternehmen in der Tourismusbranche sehen sich laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbandes unmittelbar von der Insolvenz bedroht. Die Mehrheit der Firmen werde die Krise nicht überleben, wenn die Bundesregierung nicht bald einen Schutzschirm aufspanne, sagte der Präsident des Branchenverbandes, Fiebig. Tourismusverbände fordern vielerorts Soforthilfen von Bund und Ländern. Experten der Reisebranche befürchten, dass sich das Kreuzfahrt-Urlaubsgeschäft nur schwer von der Corona-Krise erholen wird.



Der Reiseanbieter TUI hat am 13. Mai den Abbau von weltweit 8.000 Stellen angekündigt. Die Folgen der Pandemie machten "Einschnitte bei Investitionen, bei Kosten, unserer Größe und unserer Präsenz in aller Welt" nötig, erklärte TUI-Chef Joussen. Wegen der Reisebeschränkungen sei das Sommerprogramm seines Konzerns derzeit nur zu 35 Prozent gebucht.



Über die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die europäische Reisebranche berichtet auch "Politico". Demnach arbeiten europaweit rund elf Prozent der Arbeitnehmer in der Tourismusbranche. Nach Angaben der EU-Kommission ist der Tourismussektor der am schwersten betroffene Wirtschaftszweig in der Corona-Krise. Industriekommissar Breton bezifferte die geschätzten Einnahmeverluste der kommenden Monate kürzlich auf 50 Prozent für Hotels und Restaurants, 70 Prozent für Reiseveranstalter und Reisebüros und 90 Prozent für Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften.



(Stand: 27. Mai 2020, 16 Uhr)

