Die Sommerferien rücken näher - und damit die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie möglich ist. Badeferien in Italien oder auf Mallorca dürften klappen. Schwieriger wird es bei Urlaub außerhalb der EU.

Urlaub im europäischen Ausland

Grundsätzlich ist der Urlaub im europäischen Ausland ab dem 15. Juni wieder möglich. Denn dann wird die von der Bundesregierung verhängte Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufgehoben. Doch ob der Sommerurlaub wirklich stattfinden kann, dürfte auch an den Regelungen der Urlaubsländer selbst hängen.



Spanien öffnet seine Grenzen beispielsweise erst am 1. Juli für ausländische Besucher. Der Countdown für Mallorca-Fans wird kürzer als erwartet: Mit bis zu 10.900 Urlaubern aus Deutschland, die ab dem 15. Juni nach und nach auf die Balearen dürfen, testen Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera den Ernstfall für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten.



Dänemark knüpft Reisen an die Bedingung, dass mindestens sechs Übernachtungen außerhalb Kopenhagens stattfinden. Ausgenommen von der Regelung sind Deutsche, die ein Sommerhaus in Dänemark besitzen. Das gleiche gilt für Menschen, deren Partner oder Partnerin in Dänemark lebt – allerdings muss die Beziehung schon länger als sechs Monate andauern.



Mit einem Sommerurlaub in Norwegen dürfte es nach jetzigem Stand schwierig werden. Die Grenzen sind für Ausländer auch über den 15. Juni hinaus dicht. Nur Dänen sind von der Regelung ausgenommen. Das Einreiseverbot für Deutsche hat mindestens bis zum 20. August Bestand.



Deutsche dürfen ab dem 1. Juli nach Bulgarien einreisen. Das Land war relativ gering von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Die Quarantäne-Regel

Einreisende nach Großbritannien müssen nach Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne. Verstöße werden mit einem hohen Bußgeld bestraft. Die britische Regierung will mit der neuen Regelung eine zweite Pandemie-Welle verhindern.



Wer von einer Schweden-Reise zurückkehrt, muss in Deutschland gegebenenfalls in eine zweiwöchige Quarantäne. In Schweden lag die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bei über 50 pro 100.000 Einwohner. Die Quarantäne-Regelung gilt für Menschen, die in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern wohnen.

Die Lage außerhalb Europas

Die von der Bundesregierung verhängte Reisewarnung für außereuropäische Länder soll heute vom Kabinett bis Ende August verlängert werden. Ausnahmen soll es aber geben, wenn die Länder bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu zählen etwa die Entwicklung der Infektionszahlen und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Generell abgeraten wird weiterhin von Kreuzfahrten.



Die USA haben ihrerseits im März einen Einreisestopp für Europäer erlassen. Wie lange dieser bestehen bleibt, lässt Präsident Trump bislang offen.



Auch andere außereuropäische Länder - darunter Israel, Australien, Brasilien und Indien - haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten Einreiseverbote für Reisende aus Risikogebieten oder strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.



Ungeachtet der in Deutschland gültigen Reisewarnung gibt es kein Verbot für Auslandsreisen. Das Auswärtige Amt erklärte zudem, dass die Auslandsvertretungen deutsche Staatsangehörige in Notlagen auch weiterhin unterstützen. Allerdings werde es keine weiteren Rückholaktionen wie im März und April geben.

Auswirkungen auf die Reisewirtschaft

Die Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland befürchten angesichts der Situation große Probleme. 60 Prozent der Unternehmen in der Tourismusbranche sehen sich laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbandes unmittelbar von der Insolvenz bedroht. Der Reiseanbieter TUI hat am 13. Mai den Abbau von weltweit 8.000 Stellen angekündigt. Experten der Reisebranche befürchten, dass sich das Kreuzfahrt-Urlaubsgeschäft nur schwer von der Corona-Krise erholen wird.



Über die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die europäische Reisebranche berichtet auch "Politico". Demnach arbeiten europaweit rund elf Prozent der Arbeitnehmer in der Tourismusbranche. Nach Angaben der EU-Kommission ist der Tourismussektor der am schwersten betroffene Wirtschaftszweig in der Corona-Krise. Industriekommissar Breton bezifferte die geschätzten Einnahmeverluste der kommenden Monate kürzlich auf 50 Prozent für Hotels und Restaurants, 70 Prozent für Reiseveranstalter und Reisebüros und 90 Prozent für Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften.



(Stand: 10. Juni 2020, 8.30 Uhr)

