Der Zukunfts- und Trendforscher Matthias Horx hat dafür geworben, die Corona-Pandemie als Impuls für einen Wandel zu verstehen.

Im Deutschlandfunk (audio-link) sprach der Publizist von einer Ermutigung. Es gebe eine Menge gesellschaftliche Solidarität und "einen Schub" hin zu einer anderen Lebensweise. Zugleich warnte Horx vor einem "apokalyptischen Diskurs", wie er oftmals in Talkshows zu sehen sei. Krisen hätten auch immer zu Fortschritt geführt.



Er räumte ein, dass die Corona-Pandemie die sozialen Systeme "auf die Probe" stelle und Risse in der Gesellschaft aufgezeigt habe. Allerdings gebe es inzwischen eine erhebliche Zahl an Menschen, die in dieser Krise auch gewachsen seien. So hätten 60 bis 70 Prozent der Teilnehmer einer Befragung erklärt, sie hätten in dieser Krise etwas erlebt, was sie nicht vermissen wollten. Horx nannte das Phänomen "Nachdenklichkeit". Es sei nicht eine Frage der Heilserwartung, sondern die Frage, ob eine Gesellschaft sich der neuen Realität stelle.



Während der Pandemie sei der Populismus in seiner reinen Wutform und Zerstörung sichtbar geworden. Auf die Frage, ob Verschwörungstheoretiker nun Hochkonjunktur hätten, meinte Horx, es gäbe immer Menschen, die durchdrehten. Eine Mitschuld für diese Entwicklung sieht Horx bei "den" Medien, die "uns zwingen, immer auf das Negative zu starren, nur auf das, was nicht funktioniert." Die Themen würden dadurch vergrößert und verstärkt. Horx warb stattdessen für einen Sinneswandel. Man könne die mit der Krise verbundenen Probleme als Herausforderung verstehen und andere Wege zu gehen.



So seien in den westlichen Demokratien kleine Länder mit Frauen an der Regierung besser durch die Krise gekommen als andere Staaten. Horx macht dafür ein hohes Maß an "gesellschaftlicher Solidarität" verantwortlich, die gewachsen sei, Als Beispiel nannte Horx Neuseeland. Auch wertete er dies als Beleg dafür, welche Arten von Umgang in Bedrohungsstutation funktionieren könnten.

