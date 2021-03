Der Stopp aller Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca ist ein weiterer Rückschlag für die Impfkampagne in Deutschland. Umso dringlicher werden neue Impfstoffe erwartet – etwa der des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac. Doch wann kommt das Mittel auf den Markt?

Eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Curevac sei bis Ende Juni denkbar, erklärte das Unternehmen selbst. Sprecher Thorsten Schüller sagte der "Stuttgarter Zeitung", vor allem die neu aufgetretenen Virusvarianten hätten Einfluss auf die Analysen der letzten klinischen Studien und verzögerten den Zulassungsprozess. Eigentlich sollten die für einen formalen Zulassungsantrag relevanten Wirksamkeitsdaten bereits Ende des ersten Quartals vorliegen. Ähnlich wie Schüller äußerte sich der Biologe und Mitbegründer von Curevac, Ingmar Hoerr, kürzlich im Deutschlandfunk.



Nach Informationen des SWR lässt Curevac derzeit schon auf Vorrat produzieren. Als Hoffnungsträger gilt das Unternehmen auch, weil es jüngst den weltweit ersten Impfdrucker entwickelt hat. Dieser kann relativ unkompliziert mRNA-Impfstoff produzieren - etwa gegen Coronaviren. Hoerr sprach im Deutschlandfunk mit Blick auf die Eindämmung künftiger Pandemien von "einer Chance, die bislang noch keine Technologie hatte".

Chemiekonzern Wacker: EMA-Zulassung bereits im Mai?

Etwas optimistischer bezüglich eines möglichen Zulassungs-Termins äußerte sich einer der zukünftigen Produzenten des Curevac-Impfstoffes. Der Münchner Chemiekonzern Wacker will nach eigenen Angaben noch in diesem Frühjahr mit der Auftragsproduktion für Curevac beginnen. Eine Zulassung des Impfstoffs durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA werde bis Anfang Mai erwartet, sagte der designierte Wacker-Vorstandschef Christian Hartel in München. Bis Juli soll die Produktion dann auf die volle Kapazität von 100 Millionen Impfdosen pro Jahr erhöht werden.



Wacker lässt den Impfstoff in Amsterdam herstellen. Möglich wäre nach Hartels Worten auch eine Verdoppelung der Produktion auf 200 Millionen Dosen pro Jahr. Maximale Kapazität in drei bis vier Jahren mit zusätzlicher Produktion im sächsischen Werk in Nünchritz wären knapp 400 Millionen Dosen. "Wir haben auch mit Biontech und Moderna laufende Gespräche, da ist im Moment aber noch nichts zu berichten", betonte Hartel.



Curevac hat mit mehreren Industrieunternehmen Auftragsfertigung vereinbart, auch mit Bayer und Novartis. Die EMA hatte das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff der Tübinger Februar gestartet.

