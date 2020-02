Den beiden aus China zurückgekehrten und mit dem Coronavirus infizierten Passagieren geht es nach Angaben des hessischen Sozialministerium "den Umständen entsprechend gut".

Sie seien deutsche Staatsangehörige und medizinisch soweit wohlauf. Sie werden nun in der Universitätsklinik in Frankfurt am Main behandelt. Die beiden hatten zunächst mit über 100 weiteren Rückkehrern in einer pfälzischen Kaserne unter Quarantäne gestanden, nachdem sie gestern mit einer Bundeswehrmaschine nach Deutschland geflogen worden waren. Insgesamt gibt es damit hierzulande zehn bestätigte Infektionen. Derweil meldeten die Philippinen den ersten Todesfall außerhalb Chinas. Es handelt sich um einen Mann aus der Millionenmetropole Wuhan, die als Ursprungsort der Epidemie gilt.



In China selbst stieg die Zahl der Menschen, die an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben sind, nach Angaben der Behörden auf 304. Landesweit hätten sich mehr als 14.000 Menschen angesteckt.