Zwei der Rückkehrer aus China haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Landrat des Kreises Germersheim erklärte, wurden die Betroffenen in der Südpfalz-Kaserne positiv auf das Virus getestet. Sie würden nun in die Uniklinik nach Frankfurt gebracht. Damit steigt die Zahl der Angesteckten in Deutschland auf zehn.

Gestern waren insgesamt mehr als einhundert Menschen aus Wuhan mit einer Maschine der Bundeswehr nach Frankfurt am Main gebracht worden. Bei den Passagieren handelte es sich um deutsche Staatsbürger und ihre Familienangehörigen. Sie verbringen die nächsten zwei Wochen in Quarantäne.

Erster Todesfall außerhalb Chinas

Die Zahl der Todesopfer in China ist offiziellen Angaben zufolge auf 304 gestiegen. Die Philippinen meldeten den ersten Todesfall außerhalb Chinas. Ein 44-jähriger Mann starb an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit, wie das Gesundheitsministerium in Manila mitteilte. Der Patient stammte aus der chinesischen Stadt Wuhan, in der das Virus ausgebrochen war. Er war mit seiner ebenfalls erkrankten Partnerin auf die Philippinen gereist.

Ferien in der Provinz Hubei auf unbestimmte Zeit verlängert

Bis Sonntagmorgen sind weltweit mehr als 14.550 Infizierte gemeldet worden, die meisten von ihnen in China. In der Provinz Hubei wurden die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest auf unbestimmte Zeit verlängert.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnte Staaten, Vorkehrungen für den Fall einer Ausbreitung des Virus in ihren jeweiligen Bevölkerungen zu treffen. Zuvor hatte die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, womit mehr Geld und Ressourcen für den Kampf gegen die Infektionskrankheit bereitgestellt werden können.

Chinas Zentralbank stützt Wirtschaft mit Milliardensumme

Die chinesische Zentralbank will die Wirtschaft des Landes mit Milliardensummen vor den Folgen des sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus stützen. Zur Öffnung der Finanzmärkte sollen nach Angaben der Zentralbank morgen 1,2 Trillionen Yuan - umgerechnet 156 Milliarden Euro - bereitgestellt werden. Ziel sei es, das Bankensystem mit ausreichend Geld zu versorgen und den Devisenmarkt stabil zu halten, hieß es.

EU unterstützt China mit Schutzkleidung

Die Europäische Union schickt im Kampf gegen das Virus Schutzkleidung in die Volksrepublik. Peking habe um die Hilfsmittel gebeten, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Mitgliedsstaaten hätten zwölf Tonnen Schutzkleidung zusammengetragen, die bereits unterwegs nach China seien. In Wuhan ist inzwischen ein erstes Nothospital fertiggestellt worden. Es hat Kapazitäten für 1.000 Betten.

Neues Virus könnte auch über Verdauungssystem verbreitet werden

Chinesische Forschende haben herausgefunden, dass sich das Coronavirus auch über das Verdauungssystem verbreitet. Die Wissenschaftler fanden das Virus in Stuhlproben und Rektalabstrichen, nachdem sie festgestellt hatten, dass einige Patienten allein Durchfall statt üblicherweise Fieber bekommen haben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.