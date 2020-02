In Bayern sind zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.

Die beiden Fälle stünden im Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei dem auch die meisten bislang in Deutschland Erkrankten beschäftigt seien, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Einzelheiten sollen heute bekanntgegeben werden. In Deutschland stieg die Zahl der Erkrankten damit auf 16.



Am Nachmittag will sich der Bundestag in Berlin mit Maßnahmen gegen das Coronavirus befassen. Union und SPD hatten eine Aktuelle Stunde beantragt. In Genf werden heute auf einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation

die Beratungen über Strategien gegen das Virus fortgesetzt.



In China sind inzwischen mehr als eintausend Menschen durch das Virus gestorben, mehr als 42.000 sind infiziert.