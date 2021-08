Das Robert Koch-Institut hat nach Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Daten zur Impfquote weitere Untersuchungen angekündigt.

Man plane eine Befragung zusätzlicher 3.000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz, teilte das RKI in Berlin mit. Geplant sei zudem eine ergänzende Befragung in den häufigsten Fremdsprachen, da Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen in bisherigen Erhebungen nicht erfasst worden seien.

RKI: zwei mögliche Erklärungen

Zuvor hatten die Ergebnisse einer vergleichbaren Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern darauf hingewiesen, dass mehr Menschen eine Erstimpfung erhalten haben könnten als im offiziellen digitalen Meldesystem verzeichnet sind. Das Institut gab dafür zwei mögliche Erklärungen an: Zum einen hätten viele Ärzte Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss, als vollständige Impfung und damit nicht als Erst-Verabreichung gemeldet. Zum anderen vermute man Lücken bei den Meldungen durch Betriebsärzte.

Hausärzteverband: Ungenauigkeiten in Statistiken nicht ungewöhnlich

Aus Medizin und Politik waren Forderungen nach einer Überprüfung der Daten gekommen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher sagte dem RBB, es werde schon seit längerem vermutet, dass die Zahlen nicht korrekt seien. Dies komme möglicherweise dadurch zustande, dass die elektronische Datenübermittlung an das Robert Koch-Institut nicht immer gut funktioniere. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, forderte eine schnelle Überprüfung etwa durch eine unabhängige, repräsentative Umfrage.



Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Weigelt, sagte im Deutschlandfunk, Ungenauigkeiten in Statistiken seien nicht ungewöhnlich. Zudem sei man nach wie vor beim Meldesystem weit entfernt von Perfektion. Die elektronische Datenübermittlung hake an allen Ecken und Enden. Weigelt plädierte in der Debatte um eine abnehmende Impfbereitschaft für mehr Aufklärung und Überzeugungsarbeit. Druckszenarien würden jedenfalls nicht dazu beitragen, Menschen zu einer Impfung zu bewegen.

Niedrige Impfquote im Osten Deutschlands

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, äußerte sich zu vergleichsweise niedrigen Impfquoten in den meisten neuen Ländern. Der CDU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, es ließe sich nicht wegdiskutieren, dass es zwischen der Zustimmung für die AfD und einer Impfablehnung einen klaren Zusammenhang gebe. Die allermeisten AfD-Funktionäre gingen aggressiv gegen das Impfen sowie gegen sämtliche Corona-Maßnahmen vor. Er gehe deshalb davon aus, dass es in Ostdeutschland im Herbst aufgrund der Delta-Variante zu einer Corona-Welle kommen werde, die das Gesundheitssystem erneut an seine Grenzen bringen könne.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.