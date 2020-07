Im Nordwesten Spaniens ist nach einem Coronavirus-Ausbruch für 70.000 Menschen erneut eine Ausgangssperre verhängt worden.

Die Behörden ordneten für mindestens fünf Tage die Abriegelung von 14 Ortschaften im Gebiet La Mariña in der Küstenregion Galizien an. Es handelt sich um die zweite Region, für die am Wochenende Beschränkungen angeordnet wurden. Für ein Gebiet um die Stadt Lleida im nordöstlichen Katalonien mit mehr als 200.000 Einwohnern wurden bereits am Samstag neue Maßnahmen beschlossen.