In Deutschland sind einem Bericht zufolge zahlreiche Frauenhäuser überlastet.

Das geht aus einer Auswertung des Netzwerks für Recherchen im Lokaljournalismus CORRECTIV.Lokal gemeinsam mit Buzzfeed News hervor. Demnach seien seit November viele Einrichtungen belegt gewesen, teilweise seien vor Gewalt schutzsuchende Frauen abgewiesen worden.



Das Netzwerk beruft sich auf entsprechende Meldungen, die auf einer Übersichtskarte der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW dargestellt werden. In Hessen und Mecklenburg-Vorpommern seien ebenfalls Daten ausgewertet worden. Aus Niedersachsen lagen Informationen für den Zeitraum zwischen Mai und Oktober des vergangenen Jahres vor. Das Brandenburger Gesundheitsministerium lieferte auf Anfrage Daten von Oktober bis Ende Dezember 2020. Die restlichen Bundesländer veröffentlichten keine Belegungsstände oder führten keine aktuelle Statistik.



Als Beispiel führt CORRECTIV.Lokal unter anderem die Situation im Bundesland Hessen an. Demnach konnten sieben der 31 Schutzunterkünfte in den letzten drei Monaten keinen freien Platz mehr anbieten. Die restlichen 24 Frauenhäuser hätte durchschnittlich an sechs Wochentagen 'keine freien Plätze' gemeldet.

Forderung nach mehr Frauenhäusern

In dem Bericht wird grundsätzlich eine Unterversorgung mit Frauenhäusern in Deutschland bemängelt. So würden die Empfehlungen des Europarates von 2006, die einen Frauenhausplatz pro 7.500 Einwohnern als angemessen betrachten, nicht erreicht. Auf diesen Umstand hatte bereits 2017 die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser aufmerksam gemacht. Die AutorInnen ziehen daraus den Schluss, dass Deutschland auch das Ziel der Istanbuler Konvention verfehlt. Laut Paragraph 23 verpflichten sich die Vertragsstaaten, ausreichend Schutzunterkünfte bereitzustellen:



"Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigenMaßnahmen, um die Einrichtung von geeigneten, leicht zugänglichen Schutzunterkünften in ausreichender Zahl zu ermöglichen, um Opfern, insbesondere Frauen und ihren Kindern, eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen und aktiv auf Opfer zuzugehen."



Wie Correctiv weiter berichtet, plant das Bundesfamilienministerium 120 Millionen Euro für die Förderung von Hilfseinrichtungen bereitzustellen. Damit sollen auch neue Frauenhäuser gebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.