(Sarah Fartuun Heinze, privat)Durch deine Augen #1: Woher kommst du wirklich?Wenn Sarah nach ihrer wahren Herkunft gefragt wird, dann weiß sie gar nicht, was sie antworten soll. Soll sie bei "Schwabenland" bleiben oder die sehr private Geschichte einer Adoption zum Besten geben? Oder soll Kolja sich mal daran versuchen?

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #2: Wer wirklich von Multikulti profitiert Erste Stunde in den Muttersprachen Türkisch, Roma, Deutsch. Koljas Grundschulklasse auf St. Pauli hatte einen geringen Anteil an "Almans" wie ihm. Dennoch hatte er hier eine super Grundschulzeit – sein Klassenkamerad Yasin, heute Schauspieler in Oldenburg, aber nicht. Sarah lässt sich von Yasin mit zu einer Reise ins Hamburger Karoviertel der 90er entführen.

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #3: Weiße erzählen Schwarze Geschichten

Sieben Jahre ist Kolja durchs ganze Land getourt und hat als Schauspieler die Biografie des Refugee-Aktivisten Felleke erzählt. Sarah soll diesen nun in Regensburg treffen und ihn fragen, wie es ihm damit ging, durch einen weißen Schauspieler repräsentiert zu werden.

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #4: Trouble am Theater

2017 zieht Sarah mit dem Idealismus nach Cottbus, als schwarze Theaterpädagogin das Staatstheater diverser zu machen. Doch das ist schwieriger als gedacht: Nach einem Jahr wird sie entlassen, abgemahnt und schließlich kündigt sie selbst. Jetzt fragt Sarah ihren Podcast-Partner: "Was ist da schief gelaufen, Kolja?"

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #5: Zu Gast bei Gastarbeiterkindern

Als Schriftsteller ist Kolja Teil des Autor*innenkollektivs "Daughters and Sons of Gastarbeiters". Dass er da als "Süß-Kartoffel" mitmachen darf, zeigt schon, wie offen die Plattform ist. Sarah soll zu einer Lesung gehen und ermitteln, ob das Konzept, Gastarbeiter*innen und ihre Kinder zu empowern, aufgeht.

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #6: Volksverhetzung im Bus

Rassismus gehört zu Deutschland. Und gab’s auch in dem schwäbischen Dorf, in dem Sarah aufgewachsen ist. Nach einem Vorfall im Bus zieht sie Konsequenzen: Sie zeigt die Täter an. Kolja trifft ihre Schulfreundin Anna, die damals für sie ausgesagt hat: Ein Anlass, darüber zu sprechen, was eine gute Verbündete ausmacht.

(Lucien Liebecke)Durch deine Augen #7: Von Hexen und Fehlern

Koljas Mitbewohnerin Marleen versteht sich als feministische Künstlerin. Sarah spricht mit ihr über Hexen und warum es so wichtig ist Fehler zu machen - in der Kunst und im politischen Aktivismus.

(Sarah Fartuun Heinze)Durch deine Augen #8: Not Only Love Will Tear Us Apart

Kolja war drei Jahre mit Derya zusammen: Ein weißer Mann und eine Woman of Colour. Ein Akademiker- und ein Arbeiterkind. Sarah soll Derya in Berlin besuchen und mit ihr darüber auszutauschen, wie schwierig es sein kann, Beziehungen mit weißen Männern zu führen.