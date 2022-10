Kommentar zu COSCO und Bundesregierung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es ist im Kapitalismus Normalität und Realität, dass Unternehmen global agieren, Profite und Einfluss maximieren und sich wenig hineinreden lassen wollen. Doch die Sensibilität für derlei Ambitionen ist seit dem russischen Angriffskrieg gewachsen: Kritische Infrastruktur sollte grundsätzlich nicht in private Hände gelangen. Die Gefahr einer unumkehrbaren Abhängigkeit ist schlicht zu groß – das ist die Lehre aus den Gasgeschäften mit Russland.

Ein unbedarfter Deal mit dem chinesischen Staatsunternehmen COSCO wäre deshalb naiv und gefährlich. COSCO besitzt bereits Anteile an mehreren europäischen Häfen wie: Rotterdam, Valencia, Genua. Der größte Mittelmeer-Hafen in Piräus gehört COSCO komplett. Es ist ein wichtiger und einer der größten Mittelmeer-Häfen, der in chinesische Hände fiel, weil die deutsche Bundesregierung mit ihrer Austeritätspolitik unter Angela Merkel Griechenland damals keine andere Wahl ließ.

Nur eine Notlösung

Die nun beschlossene COSCO-Teiluntersagung - oder je nach Lesart auch Teilgenehmigung - der Bundesregierung ist eine Notlösung, aber mehr auch nicht. 24,9 Prozent Beteiligung sind besser als 35 Prozent, aber immer noch zu viel. Auch dass COSCO kein Vetorecht oder Einfluss auf Personalentscheidungen bekommen soll, ist noch nicht ausgemacht: Denn COSCO könnte jederzeit wieder versuchen, mehr Anteile zu erwerben. Der Streit innerhalb der Regierung ginge dann von vorne los.

Dabei zeigt doch das deutsche Robotik-Unternehmen Kuka wie es gehen kann, aber nicht gehen darf: Dort stieg das chinesische Unternehmen Midea auch mit einem geringen Anteil ein – mittlerweile ist Kuka komplett in chinesischer Hand. Es ist kein Zufall, sondern Strategie, dass chinesische Firmen in Schlüsseltechnologien wie Robotik und Künstlicher Intelligenz mitmischen – ebenso wie in der internationalen Logistik.

Chinas Staatschef Xi Jinping will, dass sein Land bis 2050 zur Weltmacht wird: militärisch und wirtschaftlich. China baut dafür seine „Neue Seidenstraße“ aus und will den weltweiten Handel kontrollieren. Und die Bundesregierung? Bisher hat sie keinen wirklichen Plan, keine Strategie, wie man den aggressiven Wirtschaftsinteressen Chinas begegnen soll. Von „Systemrivalen“ zu sprechen, ist noch lange keine China-Politik.

Es geht nicht um China-Bashing

Und es wirft kein gutes Licht auf den früheren Hamburger Regierungschef Olaf Scholz, für den Wirtschaftsinteressen der Hansestadt offenbar mehr zählen als eine klare Entscheidung gegen das autoritäre Regime in Peking. Wäre es nach ihm gegangen, hätte COSCO auch mehr Einfluss haben dürfen. Vorbehalte vieler Ministerien schienen ihm egal zu sein.

Offenbar hatte Scholz Angst, nicht mit ganz leeren Händen nach China zu reisen. Dabei geht es nicht um China-Bashing, sondern darum, Risiken zu benennen. Vielleicht sollte man – das hat der russische Angriffskrieg gezeigt – Warnungen wirklich ernst nehmen, bevor es zu spät ist.