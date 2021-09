Spanien schickt jetzt auch Soldaten, um einen Waldbrand im Süden des Landes zu bekämpfen.

Nach Angaben der Umweltbehörde wurde die Notfalleinheit des Heeres in Marsch gesetzt. Bei dem Feuer an der Costa del Sol sind schon rund 400 Feuerwehrleute und 41 Löschflugzeuge im Einsatz. Mehr als 2.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben.



Das Feuer war am Mittwoch an mehreren Stellen in der Provinz Malaga ausgebrochen und hat bisher 60 Quadratkilometer Land verwüstet. Es besteht der Verdacht auf Brandtstiftung. Die Löscharbeiten sind kompliziert, weil das Gelände ausgetrocknet und sehr felsig ist.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.