Die Corona-Krise in Indien hat auch für ärmere Länder im Rest der Welt gravierende Folgen.

Nach Angaben der Impfinitiative Gavi, die das internationale Programm Covax leitet, beansprucht Indien die im Land produzierten Impfdosen nun selbst. Im indischen Serum-Institut hatte Covax einen großen Teil der benötigten Impfdosen bestellt. Bis Mai hätte das Institut laut Verträgen 110 Millionen Dosen an Covax liefern sollen. Es kamen aber nur 20 Millionen an.



Die Impfinitiative appellierte an Länder mit große Impfstoff-Depots, Dosen an Covax abzugeben. Bisher wurden 54 Millionen Impfdosen an 121 Länder verteilt.

