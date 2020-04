Regierungssprecher Seibert hat die Erwartungen an das Treffen

Dabei werde es in erster Linie um Beratungen gehen, nicht so sehr um Beschlüsse, erklärte Seibert in Berlin. Er verwies darauf, dass es am 20. April erste Lockerungen der Corona-Auflagen mit einigen Ladenöffnungen gegeben habe. Wie sie sich diese Maßnahmen auf die Zahl der Neuinfektionen auswirkten, müsse erst noch analysiert werden. Insofern seien die Gespräche der Regierung mit den Ländern am 6. Mai wichtiger, was mögliche Beschlüsse zu Lockerungen betreffe.