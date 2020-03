In Deutschland sind innerhalb eines Tages weitere 4.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Damit stieg die Zahl der Erkrankten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf mehr als 52.500, die Zahl der Toten liegt bei 389. Die Angaben dürften noch steigen, da das Institut von drei Bundesländern gestern keine neuen Angaben bekommen hat. Die Johns-Hopkins-Universität gibt die Zahl der Todesopfer in Deutschland in Folge der Covid-19-Erkrankung bereits mit 490 an bei rund 61.000 Infektionen.



Die unterschiedlichen Zahlen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass verschiedene Daten als Grundlage verwendet werden.