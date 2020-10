Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, kann sich eine Abriegelung von Risikogebieten vorstellen, um das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland unter Kontrolle zu halten.

Wieler sagte dem Fernsehsender Phoenix, vor neun Monaten habe er eine solche Maßnahme noch für undenkbar gehalten. Inzwischen halte er dies aber für vorstellbar. Angesichts der Debatte um Beherbergungsverbote in einigen Bundesländern verwies Wieler darauf, dass die Mobilität "einer der Treiber dieser Pandemie" sei.



Das Robert-Koch-Institut hatte heute den Rekordwert von 6.638 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland gemeldet. Das sind rund 1.500 mehr als am Vortag. Rechnerisch sind derzeit fast 47.000 aktive Infektionsfälle bekannt.



Derweil werden immer mehr Kommunen in Deutschland als Risikogebiete eingestuft. Dazu zählt inzwischen fast das gesamte Ruhrgebiet.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.