In Deutschland sind seit gestern 1.045 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 9.175, das sind sieben mehr als am Vortag.



Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Infektionen in Deutschland liegt nun bei 213.067.