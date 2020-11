Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 10.864 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das sind 40 mehr als vor einer Woche und knapp 4.900 weniger als gestern. An Montagen sind die gemeldeten Zahlen stets geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Samstag waren knapp 23.000 Neuinfektionen gemeldet worden.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben von heute zufolge um 90 auf 14.112.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.