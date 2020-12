Einen Tag vor dem offiziellen Impfstart ist in Sachsen-Anhalt eine Seniorin als erste Deutsche gegen das Coronavirus geimpft worden.

Die 101-Jährige ist Bewohnerin eines Pflegeheims in Halberstadt. Nach Angaben des Heims ließ sich im Anschluss ein Großteil der Bewohner und ein Teil des Personals mit dem Wirkstoff von Biontech und Pfizer impfen. Dass der Landkreis bereits einen Tag vor dem offiziellen Start in Deutschland mit dem Impfen begonnen hat, liegt nach Angaben des Mitteldeutschen Runfunks daran, dass die Logistik schneller aufgebaut werden konnte. Der technische Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz sagte demnach, es zähle jeder Tag.



Heute waren die ersten Impfdosen nach und nach in den Bundesländern eingetroffen. Ab morgen sollen zunächst Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, bis Jahresende würden 1,3 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech und Pfizer erwartet. Wie genau das Vakzin verteilt werden soll, können Sie hier nachlesen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 26.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 23.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.