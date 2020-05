In Ostfriesland ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen nach einem Restaurantbesuch auf 18 gestiegen.

Der Landkreis Leer teilte am Abend mit, gestern seien sieben bestätigte Fälle hinzugekommen. 14 der Infizierten seien am 15. Mai bei der Wiedereröffnung des Restaurants in geschlossener Gesellschaft dabei gewesen. Vier weitere Menschen hätten sich in der Folge angesteckt. Insgesamt sei für 118 Menschen häusliche Quarantäne angeordnet worden. Der Landkreis prüft nach eigenen Angaben, ob an dem Eröffnungsabend im Restaurant gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde.



In Frankfurt am Main haben sich im Zusammenhang mit einem Gottesdienst vor zwei Wochen mindestens 107 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das teilte der hessische Gesundheitsminister Klose in Wiesbaden mit.