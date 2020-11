Das Robert-Koch-Institut hat 22.461 Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 1.080 weniger als am Tag zuvor, an dem 23.542 Fälle registriert worden waren.

Zudem wurden 178 Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei insgesamt 12.378.



Seit Beginn der Pandemie in Deutschland wurden laut den jüngsten Zahlen des Instituts 773.556 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 493.000.

