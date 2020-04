Rund 260 Ski-Urlauber aus Deutschland haben sich bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck als Geschädigte gemeldet, weil sie sich in österreichischen Skiorten mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Dies sagte ein Sprecher der Behörde gegenüber "Focus Online". Die Deutschen hatten Anfang März Urlaub in den Skiorten Ischgl, Sölden oder St. Anton gemacht. Dort infizierten sich in den vollen Hütten, Apres-Ski-Bars und Restaurants tausende Wintersportler. Die Staatsanwaltschaft führt deswegen ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.



Der österreichische Verbraucherschutzverein VSV ist mittlerweile nach eigenen Angaben von rund 400 Deutschen bevollmächtigt worden, ihre Interessen zu vertreten. Ein Sprecher sagte, man wolle sie noch im Laufe dieser Woche als Privatbeteiligte im entsprechenden Strafverfahren anmelden. Der Verein strebt einen Zivilprozess an und will für die Betroffenen Schadenersatz in Millionenhöhe erstreiten.