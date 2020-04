In Deutschland sind derzeit rund 12.600 Intensivbetten frei.

Insgesamt verfügten die Kliniken über mindestens 30.000 Betten, teilte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin in München mit. Man habe endlich eine verlässliche Übersicht über alle Intensivkapazitäten erreicht, sagte der Präsident der Vereinigung, Janssens. Dies verschaffe Medizinern und Politikern eine kleine Atempause.



Wegen der Corona-Pandemie sind seit kurzem alle deutschen Kliniken mit Intensivbetten dazu verpflichtet, die Belegung an die DIVI zu melden. Dort werden sie in einem Register festgehalten. Ebenfalls übermittelt wird die Zahl der Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die intensivmedizinisch behandelt werden.