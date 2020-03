Die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland ist auf 349 gestiegen.

Das waren rund hundert mehr als am Vortag, wie aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Die meisten Fälle gab es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 175 bestätigte Infektionen gemeldet. In Baden-Württemberg sind es 65 und in Bayern 52. In anderen Bundesländern traten bislang meist Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronainfektion gemeldet wurde.