In Bayern ist ein Teil der positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrer immer noch nicht identifiziert.

Landesgesundheitsministerin Huml erklärte in München, von 46 Personen fehle noch jede Spur. Bei 903 der insgesamt 949 nachgewiesenen Infektionen habe man die Betroffenen dagegen ermitteln können. Das bayerische Landesamt für Gesundheit arbeite in Kooperation mit der Polizei daran, auch die restlichen positiven Befunde zuzuordnen, sagte die CSU-Politikerin.



Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass 44.000 Reiserückkehrer teilweise seit Ende Juli auf ihren Befund warteten - darunter die mehr als 900 positiv Getesteten. Bayern hatte die Probleme unter anderem auf fehlende Software und eine unerwartet große Zahl von Tests zurückgeführt. Die Panne stieß auf breite Kritik bei den anderen Parteien.

