Bürger, die in einem Restaurant falsche Angaben zu ihrer Person machen, müssen künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen.

Das beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder in ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel, wie die Nachrichtenagentur dpa und das Magazin "Der Spiegel" berichten. Die Angaben sollen der Verfolgung von Infektionsketten in der Corona-Pandemie dienen. In der Vergangenheit waren sie häufig fehlerhaft, was zu Schwierigkeiten bei der Eindämmung von Virus-Ausbrüchen führte.



Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen sollen dem Beschluss zufolge derzeit keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen zugelassen werden.



In den Beratungen mit den Ministerpräsidenten geht es auch um weitere mögliche Maßnahmen, etwa eine Festlegung von Höchstteilnehmerzahlen bei Feierlichkeiten.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.