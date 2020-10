Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die Bundesregierung 500 Millionen Euro zur Nachrüstung von Belüftungs- und Klimaschutzanlagen in öffentlichen Gebäuden bereit.

Mit dem Geld könnten Bundesländer und Kommunen einen Teil der Kosten für den Einbau spezieller Virenfilter in bestehende Anlagen decken, erklärten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Berlin. Die Förderrichtlinie tritt morgen in Kraft.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, sagte, der Bund wolle helfen, die Ansteckungsgefahr in Behörden, Veranstaltungshallen und ähnlichen Gebäuden zu senken. Gedacht ist das Programm auch für Hochschulen.



Gefördert wird die Nachrüstung fest verbauter Belüftungs- und Klimaanlagen mit bis zu 40 Prozent der Kosten oder maximal 100.000 Euro pro Anlage. Anträge können bis zum 31. Dezember eingereicht werden.

