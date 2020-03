In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen 639 Menschen angesteckt. In Brüssel beraten die EU-Gesundheitsminister über Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung.

Der Erreger hat sich in 15 Bundesländern ausgebreitet. Nur aus Sachsen-Anhalt wird weiterhin kein Fall von Sars-CoV-19 gemeldet. Die meisten Infektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.



Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben kleinere Abweichungen aufweisen.



Als neues Risikogebiet stufte das Robert-Koch-Institut inzwischen auch die Provinz Südtirol (autonome Provinz Bozen-Südtirol) ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.



In den Niederlanden ist ein 86-jähriger Mann an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.