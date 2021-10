In Deutschland sind inzwischen 64,7 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft.

Das sind nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums knapp 53,8 Millionen Menschen. Bei den meisten Vakzinen sind zwei Dosen für einen vollständigen Schutz nötig. Darüber hinaus haben bereits knapp 798.000 Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Sie wird etwa älteren Menschen und Risikogruppen angeboten, bei denen die vollständige Impfung schon mindestens sechs Monate zurückliegt.



Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, beträgt der Wert nun 64,7 - nach 64,2 am Vortag und 61,7 vor einer Woche. Binnen eines Tages wurden 3.088 Neuansteckungen gemeldet, das sind 66 mehr als am vergangenen Montag. Zudem wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert.



Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht mit 1,55 an. Der bisherige Höchstwert lag im vergangenen Winter bei rund 15,5.

