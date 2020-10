Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.595 neue Coronavirus-Infektionen registriert.

Gestern hatte die Zahl bei 6.868 gelegen. Gemeldet werden außerdem 39 neue Todesfälle. Damit sind in Deutschland 9.875 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Etwa 72.500 Menschen sind rein rechnerisch derzeit infiziert.



Laut Lagebericht des RKI von gestern befinden sich 879 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 24 mehr als tags zuvor und 261 mehr als vor einer Woche. 411 Menschen auf den Intensivstationen werden beatmet.

