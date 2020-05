In einer Flüchtlingseinrichtung in St. Augustin bei Bonn sind 70 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt. Demnach wurden in der Unterkunft 300 Personen getestet. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. In der Einrichtung sind zurzeit 489 Menschen untergebracht.

Nach Angaben der Behörden wurden die infizierten Personen isoliert. Die meisten zeigten keine oder schwache Symptome. Ob sich auch Betreuer und Sicherheitskräfte angesteckt haben, ist nicht bekannt. 60 negativ getestete Personen seien in andere Einrichtungen gebracht worden.



Der grüne Landtagsabgeordnete Becker kritisierte im "Kölner Stadt-Anzeiger", die Tests seien zu spät durchgeführt worden. Ähnliche Fälle gab es zuvor auch in anderen Flüchtlingsheimen, etwa in Henningsdorf in Brandenburg und in Mettmann bei Düsseldorf. - Die Unterkunft in Sankt Augustin ist eine der zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach ihrer Registrierung bleiben Flüchtlinge in der Regel einige Wochen dort, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden.